Una promesa a Dios la motiva a dirigir coros

Hablar de Nidia Góngora Cervera es hablar de un referente en la música coral en Yucatán.

La directora del Coro de la Ciudad y de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días inició en la integración de coros a los 16 años de edad, hoy tiene 67 y aún permanece en él.

Una promesa que hizo a Dios la ha mantenido activa en la música coral y la dirección de sus voces.

Crecimiento humano, musical y académico es lo que ha obtenido en todos estos años en la música coral, compartió.

Nidia Góngora relató que a los 16 años tuvo la encomienda de armar el coro de la iglesia gracias a que sabía tocar un poco el piano. “Me llamaron para que lo haga y así empecé haciendo mis pininos”.

Lo armó con los pocos conocimientos que tenía gracias a ir a una academia de piano.

En la Iglesia me dieron la oportunidad de que obtuviera los conocimientos, la experiencia, el manejo de personas, la sensibilidad que debe haber.

Luego ingresó a la Secretaría de Educación Pública en un área de educación especial, ya que necesitaban una pianista.

Ella tenía que ver que los niños que no podían oír percibieran la música, ahí aprendió que tocando el piano sentían las vibraciones.

Sobre los niños con problemas de conducta, aprendí que con la música podían realizar lo que les pedías, dijo. Cuando escuchaban el piano empezaban a cantar, ellos estaban en su mundo.

Nidia Góngora añadió que tres años después de vivir esa experiencia ingresó al área de preescolar y conoció al maestro Ernesto Rodríguez.

Le preguntó si quería pasar definitivamente con los alumnos de kínder, ella aceptó y vino el cambio.

También ingresó a la Escuela de Música Coral que inició el maestro Jorge Medina Leal, en el nivel licenciatura.

Esos años que existió la escuela los aproveché al máximo. Había mucha enseñanza, maestros magníficos como Germán Romero, mencionó.

La entrevistada añadió que le dieron la oportunidad de pertenecer al Coro de la Ciudad, que formó el maestro Medina con los alumnos que tenía en Dirección musical. Fue parte como vocalista.

Esta experiencia duró un año únicamente porque el maestro tuvo que irse a Veracruz y la escuela cerró. “Nos quedamos como unos niñatos abandonados”.

—En ese entonces el maestro Juan Villegas Nieto reunió a mi familia porque todos cantábamos, nos preguntó si queríamos formar otra vez el coro y en ese entonces le pusimos el nombre de Exultate.

—Propusimos este proyecto al Ayuntamiento para que no seamos independientes, sino de los grupos artísticos municipales, en 1997 los admitieron y cambió el nombre al de Coro de la Ciudad, como un homenaje al maestro Medina.

—De ahí hasta ahora sumamos 25 años y se canta desde lo más popular pasando por el rock de Queen o Los Beatles hasta lo sacro, lo que pide el público.

También detalló que cuando comenzó el Coro de la Ciudad era subdirectora y posteriormente asumió la dirección, cuando el maestro Juan Villegas quiso terminar sus estudios en la capital del país.

Como subdirectora dirigía el Coro de Niños Wallis y entre esas voces estaba Mariana Echeverría Góngora, quien es hoy una soprano internacional.

Al volverse directora del Coro de la Ciudad tuvo que renunciar al Coro de Niños y hasta ahora sigue dirigiendo el grupo que este año está cumpliendo 25 años.

Dentro de la iglesia siempre ha sido directora del coro y hasta ha logrado juntar un coro de 300 personas.

—Hemos tratado de estar al día con lo que la gente pide.

En las conversaciones con las personas le dicen: “¿por qué no cantas algo de Los Beatles?, sería fabuloso”, y lo hace. Lo mismo con Queen. Incluso los propios integrantes del coro piden cantar algo que sea “bonito”; por ejemplo, el réquiem de Mozart lo han cantado como tres veces.

—Siempre que hago algo me entusiasma tanto que me pongo a estudiar, lo escucho y eso me mueve, me hace feliz y hasta a veces me hacen llorar las notas que salen de las voces de las personas.

—Tengo algo que quizá mucha gente no comprenda, y es aceptar a personas que quieren cantar.

—Algunas han entrado con decepciones, están desmoralizadas y cuando cantan como que se les olvida ese momento de desesperación.

La maestra indicó que seguirá con la música coral hasta que el cuerpo aguante, mientras tanto ya tiene proyectos para febrero y para marzo en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Además, añadió, hay cursos en la materia porque es importante estar preparados.