VIRAL. Encuentra una carta de su exnovia, la publica en redes y el marido le responde

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos tenemos un pasado, que por alguna casualidad regresa a nuestras vidas cuando menos lo esperábamos, ya sea para recordarnos buenos ratos o traer de vuelta a un amor adolescente. Eso es lo que le sucedió a Sebastián Granate, quien no imaginó lo que pasaría al publicar en Twitter la carta de una exnovia de encontró.

El joven contó que encontró entre el baúl de recuerdos encontró la carta que una exnovia, de nombre Ana Laura, le entregó cuando tenía 19 años.

"Seba, amor. El motivo de mi carta es decirte algunas cosas que siento por vos", se lee en una parte de la misiva, que el argentino compartió en redes sociales.

"Anita, donde quiera que estés, te mando un beso grande y, ojalá, seas feliz", escribió Sebastián en el tuit donde dio a conocer el contenido de la carta.

Una carta con mucho amor

Y es que se trata de una carta sincera de amor en la que, Anita confiesa: "Para empezar, te voy a decir que nunca amé a nadie en mi vida"; en las frases que se alcanzan a leer en la imagen compartida, la joven dice también: "Sos la persona que realmente me hace feliz"; "También quiero darte las gracias por tanto, sé que soy muy insoportable"; "Confío plenamente en vos, sé que sos buena persona, algo loca, pero buena al fin y al cabo" y "Te adoro. Amor, feliz aniversario. Te amo".

La carta está firmada en 2001.

Buscando unos papeles en casa encontré una carta de mi primera novia a los 19 años. Anita dónde quieras que estés te mando un beso grande y ojalá seas feliz. pic.twitter.com/Uw3hCNpnfr — Julian Carax uD83EuDD8A (@SebaGranate) January 15, 2023

Sebastián no esperaba que su tuit se hiciera viral y que el actual esposo de Ana Laura decidiera dejarle un mensaje en su publicación.

"Pasó algo muy loco. Me llegó un mensaje privado por Twitter y me habló un hincha de Lanús -yo también lo soy- y me contó que es la pareja de Ana, que tienen una nena de 6 años. Me dijo ‘quedate tranquilo que ella está bien’. Le mandé un beso, que sean muy felices, ya que no sabía que era madre. Además, le dije ‘aguante Lanús’. Un pibe macanudísimo", escribió Sebastián en Twitter para comentarle a sus seguidores de dicha red social cómo había continuado su historia con la carta de Ana Laura.