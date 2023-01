A 50 años de la firma de los Acuerdos de Paz en París: así ''venció'' Hollywood a Vietnam

Hace 50 años, un día como hoy, se firmaron en París los Acuerdos de Paz que marcaron el final oficial de la guerra de Vietnam.

Aunque en el conflicto en el sudeste asiático se enfrentaban los intereses de varios países —divididos entonces sin matices en los bloques capitalista y comunista—, la nación más implicada con recursos bélicos en el combate de los “rojos” del Norte fue Estados Unidos.

Con el tiempo, sin embargo, la guerra pasaría a formar parte de la cultura popular universal por medio de uno de los productos de exportación estadounidenses más consumidos en el mundo: el cine de Hollywood.

Celebridades de la pantalla, como Marlon Brando, Tom Cruise, Robert De Niro y Sylvester Stallone, dirigidas por cineastas de culto, entre ellos Francis Ford Coppola y Stanley Kubrick, hicieron de la contienda en Vietnam, en especial de las huellas físicas y emocionales que dejó en los soldados, un recuerdo compartido incluso por quienes nacieron en lugares y tiempos lejanos a la conflagración.

Películas para ''entender'' el conflicto en Vietnam

A continuación, algunas historias que han contribuido a forjar el imaginario sobre la guerra de Vietnam:

“Apocalipsis ahora” (1979): El guión de John Milius, escrito en colaboración con el director Francis Ford Coppola, está inspirado en la novela “El corazón de las tinieblas” y requirió 10 años para llegar a los cines.

En la película, Coppola —con los éxitos a cuestas de las dos primeras cintas de la saga de “El Padrino”— muestra la “sensación del horror, la locura, la falta de sentido y el dilema moral de la guerra de Vietnam”, según le cita el historiador Tim Dirks en su sitio Filmsite.org.

El filme sigue al capitán Willard (Martin Sheen) en su misión para encontrar y asesinar al coronel Kurtz (Marlon Brando), quien ha perdido la cabeza y en su megalomanía lidera desde Camboya a una banda de guerrilleros locales. También forman parte del elenco Robert Duvall, Dennis Hopper y Harrison Ford.

“Apocalipsis ahora” ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes y los Óscares a la mejor fotografía y sonido, y heredó a la posteridad citas como: “Me encanta el olor del napalm en la mañana”.

“El francotirador” (1978): Michel Cimino reunió a Robert De Niro, Christopher Walken y John Cazale para liderar la historia ganadora de los Óscares a mejor película, dirección y actor de reparto (para Walken).

Es el recuento de la vida de tres amigos antes, durante y después de que lucharan en Vietnam. En su reseña de 1979 sobre la cinta, el crítico Roger Ebert escribió que “El francotirador” trata de muchos temas: “Los lazos afectivos entre hombres, el patriotismo ciego, los efectos deshumanizadores de la guerra, la ‘mayoría silenciosa’ de Nixon. Es sobre cualquiera de esas cosas que usted elija (...), pero más que nada es una conmovedora maquinaria de ficción que evoca la agonía de la época de Vietnam”.

“Nacido el 4 de julio” (1989): Tom Cruise interpreta a un personaje real: Ron Kovic, quien es herido en Vietnam y queda paralizado de la cintura para abajo. Kovic contó su experiencia en un libro, que Oliver Stone llevó al cine por algo más que interés en una buena historia: él, como Kovic, respondió con entusiasmo a la llamada para combatir en Asia y quedó desencantado, no solo de lo vivido en la guerra, sino también de la hostilidad hacia los soldados una vez de regreso en casa y, eventualmente, de las razones para pelear.

La película fue recompensada con los Óscares a mejor director y edición.

“Pelotón” (1986): Antes de “Nacido el 4 de julio”, Oliver Stone abordó el drama de Vietnam en una película que se enfocaba en las incidencias cotidianas de la guerra y en las batallas que se libraban entre los soldados del mismo bando.

El espectador es testigo de los hechos desde la mirada de Chris Taylor (Charlie Sheen), chico de clase media que se enrola en el ejército porque lo considera su deber patriótico. En el elenco destacan Tom Berenger y Willem Dafoe como los sargentos en eterna disputa.

“Pelotón” ganó los Óscares al mejor director, película, edición y sonido.

“Cara de guerra” (1987): Stanley Kubrick ya era un cineasta respetado por cintas como “La naranja mecánica”, “Espartaco”, “2001: Una odisea del espacio” y “El resplandor” cuando se embarcó en el relato sobre el entrenamiento cruel y deshumanizador de marines, a fin de convertirlos en asesinos eficientes, y su despliegue en Vietnam.

A diferencia de otras historias sobre Vietnam, “Cara de guerra” no termina con aires de esperanza. “No hay un final hollywoodense. No hay un profundo entendimiento. No hay sensación de aprendizaje a partir de la experiencia. Solo hay sensación de pesimismo”, dice Peter Kuznick, profesor de Historia y director del Instituto de Estudios Nucleares de la American University en Washington, citado por la cadena BBC.

La cinta, estelarizada por Matthew Modine, Vincent D’Onofrio, Adam Baldwin y R. Lee Ermey, fue la penúltima dirigida por Kubrick, quien falleció en 1999.

“Rambo: Primera sangre” (1982): La guerra como entretenimiento. Sylvester Stallone, con Ted Kotcheff en la dirección, usó Vietnam como telón de fondo para realizar una película de acción en la que el veterano John Rambo echa mano de su entrenamiento como boina verde para enfrentarse a policías y guardias nacionales que lo acosan.

La cinta marcó el inicio de una franquicia que hizo de Stallone el modelo del superhumano invencible y que apenas en 2019 lanzó su más reciente entrega: “Rambo: Last Blood”.

“Forrest Gump” (1994): No es una película sobre la guerra, pero Vietnam tiene papel destacado en la trama que protagoniza Tom Hanks como el personaje del título y dirige Robert Zemeckis.

El filme presenta los momentos de la Historia de los que Forrest fue testigo y actor, entre los cuales está el combate en el sudeste asiático. Ahí, el inocente soldado convive con su amigo del campo de entrenamiento Bubba (Mykelti Williamson) y el teniente Dan (Gary Sinise), cuyas muerte y supervivencia —respectivamente— marcan el devenir del protagonista.

Zemeckis deja al público la tarea de imaginar la postura del veterano de guerra sobre el conflicto en Vietnam, al silenciar el discurso que por confusión le animan a dar en una manifestación pacifista y durante el cual es saboteado el equipo de sonido.

“Forrest Gump” recibió Óscares a mejor película, director, actor, guión adaptado, edición y efectos visuales.

“5 sangres” (2020): Spike Lee hace una revisión de la guerra con enfoque racial al presentar a cuatro veteranos afroamericanos que regresan a Vietnam en busca de los restos del líder de su escuadrón y el tesoro que enterraron en el combate.

Es inequívoca la posición antibelicista del director, que también expone el conflicto que resulta de la avaricia y la ironía de que el actual Vietnam tenga una economía capitalista y sea aliado político de Estados Unidos.