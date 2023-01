José Carlos Palacios: Mitos de los vinos y la diabetes

Una persona con diabetes, que no puede beber como antes, me preguntó cuál vino podía tomar. Esto me dio la idea de hablar sobre el tema en esta columna.

Tengo una buena noticia para los diabéticos: hay vinos que sí se pueden beber porque no contienen alcohol ni azúcares residuales.

Como sabemos, para las personas que tienen esta enfermedad es difícil controlar la glucemia. Cuando no funciona bien el sistema hormonal, los niveles de glucosa en sangre se elevan y ocasionan daños severos en los tejidos del cuerpo.

Según un estudio, el vino tinto contiene compuestos que evitarían un “pico” de glucemia debido a su contenido de antioxidantes, los cuales frenarían el paso de la glucosa a través del intestino delgado.

Este estudio es alentador para los diabéticos, pero se debe tener cuidado, ya que ingerir bebidas alcohólicas podría generar hipoglucemia, pues cada organismo funciona diferente.

En Uruguay se producen vinos sin azúcar residual y con alcohol cero que no ocasiona alteraciones en el organismo con alto porcentaje de azúcar en sangre. La intención de esta empresa era obtener una uva ecológica que permitiera elaborar un vino orgánico. Logró certificar la uva y ahora elabora variedades de vinos (Pinot Noir, Malbec Merlot) certificados no solo a nivel nacional, sino también por la Comunidad Económica Europea.

En la fabricación de este vino no se utilizan fertilizantes químicos herbicidas, fungicidas ni insecticidas. Incluso, las etiquetas y las tintas son ecológicas, las fabrican en España; los corchos, en Portugal, y las botellas, en Argentina.

Hay vinos ecológicos en Estados Unidos, Chile y Argentina. La Unión Europea les ha exigido mayores requerimientos para su certificación, ya que en los vinos certificados por Estados Unidos se permite el uso de pesticidas.

En un estudio realizado por la revista “Diabetes Care”, los pacientes con diabetes que tuvieron un consumo moderado de alcohol tuvieron menos eventos cardiovasculares —incluida la muerte cardiovascular, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular— en comparación con aquellos que informaron no haber consumido alcohol.

Hay que romper con el mito de que las personas beben whisky “porque se lo recetó el doctor”, una falacia que lo desarrollaremos en la próxima columna.

Me despido y nos leemos hasta la siguiente semana, no sin antes darle una seria recomendación: no siga los consejos de sus amigos o amigas que les gusta el trago; no se juega con la diabetes.