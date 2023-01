La escritora Aída López presenta un libro diferente

En un viaje que la escritora yucateca Aída López hizo a Nueva York visitó la galería Neue para ver “La dama de oro” de Gustav Klimt. Estando frente al cuadro, se dio cuenta de que a un costado había dos retratos de Ria Munck, hechos también por el pintor austríaco.

Curiosa por naturaleza, Aída averiguó que Ria Munck fue una socialité vienesa que se enamoró de un escritor alemán relacionado con los nazis y, al no ser correspondida, se suicidó.

Esa historia dio pie a que Aída escribiera uno de los veinte ensayos del libro “La vuelta al arte en 20 retratos excéntricos”, seleccionado por el Fondo de Ediciones Municipales en 2021.

El libro, cuyo prólogo es de la autoría de Sara Poot Herrera y en su contraportada incluye un texto de Guillermo Levine, se presentará mañana a las 12 horas en el Centro Cultural “José Martí”, en el Mérida Fest. La autora estará acompañada por la gestora cultural Rosely Quijano León.

En entrevista con el Diario, Aída informa que en “La vuelta al arte en 20 retratos excéntricos” habla de veinte personajes de diferentes ámbitos culturales e históricos, como Miguel Ángel, Gustave Flaubert, Jorge Luis Borges, Nellie Campobello, Albert Camus, Edgar Allan Poe y Marilyn Monroe.

“Yo no puedo concebir una obra sin considerar la vida del autor o del personaje. Concibo la obra como una extensión de la personalidad”, dice la escritora.

Señala que su curiosidad la llevó a investigar un poco más sobre la vida de todas esas personas cuyos modos de existencia encaminaron o incidieron en sus obras.

La idea de escribir el libro se remonta a tres años atrás, dice Aída. Leyendo “El extranjero”, de Albert Camus, le llamó la atención la forma en que el escritor estructuró la novela. “Él estaba en contra del absurdo, pero su muerte fue absurda, pues murió en un accidente automovilístico”.

Se puso a investigar sobre la vida del autor francés y más adelante a escribir “Una vida racional y una muerte absurda”.

De allí fue escribiendo ensayos sobre otros personajes, como “El emperador sibarita del Imperio Romano” (sobre Adriano), “De niño prodigio a inmoral” (Mozart), “Fe y obsesión” (Cristóbal Colón) y “La trágica historia detrás de una historia de arte” (Ria Munck).

El de Ria Munck, Aída lo escribió luego del viaje a Nueva York, en el que también conoció las casas donde vivió Édgar Allan Poe, de quien escribió “Tras sus huellas en Nueva York”.

La autora confiesa que escribir el libro le resultó gratificante y divertido. “Es el producto no solo de una investigación, sino de mi curiosidad por la historia del arte. Yo amo la historia del arte y no solo me gusta leerlo, sino vivirlo. Mucho de lo que está en el libro es reflejo de los viajes que he hecho, de los lugares que he visitado, de las historias que han llegado a mí a través de libros, de museos, de cursos…”.— JORGE IVÁN CANUL EK