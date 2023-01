Sería el lenguaje inclusivo solo una jerga transitoria

El lenguaje inclusivo es una jerga transitoria, la lengua es una estructura que hacen los pueblos a lo largo de muchos siglos, ahora quieren que los políticos y los académicos modifiquemos las formas y estructuras del lenguaje, pero el lenguaje se sedimenta por sí solo, lo hace el pueblo a lo largo de muchos siglos.

Así lo expresa Jaime Labastida Ochoa, quien fue por dos períodos (8 años) director de la Academia Mexicana de la Lengua y quien viajó a Mérida para participar en la mesa redonda “Tiempo, patrimonio cultural e interdisciplina”, que se realizó ayer en el Cephcis de la UNAM.

En entrevista con el Diario el filósofo, poeta, ensayista y periodista abordó varios temas, entre los cuales estuvo el lenguaje inclusivo.

Sobre eso, señala que el español es una lengua muy compleja, rica y difícil, que tiene un género, que no es el género neutro, mientras otras lenguas carecen de él.

Explica que el género no tiene que ver con los sexos, es un accidente gramatical, “por eso decimos la pluma, femenino, y el lápiz, masculino, pero no se cruzan entre ellos; la mesa y la silla, el sofá, son aparentemente masculinos y femeninos, pero no tienen que ver con el sexo”.

“¿Por qué tiene esta característica el español? Porque se construyó así a lo largo de siglos, quererlo cambiar no tiene sentido”.

“Nosotros los varones no nos quejamos que sea un pianista hombre, no decimos el pianisto, ni exigimos que sea así, ni tampoco decimos el violinisto”.

Resalta que hay que luchar en favor de la liberación femenina, pero real, evitar los feminicidios, dejar de agredir a las mujeres, que lleguen a un plano de igualdad con el hombre o que incluso lo superen, que haya el mismo trato en los empleos y en la vida social, pero no llevar esto a la gramática, que no es culpable de nada.

Afirma que el lenguaje “no lo podemos cambiar aunque queramos, durante mucho tiempo se acusó a los miembros de las academias de imponer normas, pero la Academia no es normativa, registra lo que el pueblo ha hecho, los diccionarios no dicen cómo debe hablar la gente, recogen lo que el pueblo dice cuando hay un tiempo suficiente y amplio de vigencia de determinada palabra”.

“Se nos criticaba porque éramos canónicos, y ahora quieren que seamos canónicos y que impongamos reglas, no es posible”.

Sobre el quehacer cultural del país, considera que se está destruyendo la cultura, “este gobierno está terrible, no tiene el menor respeto por la cultura y la ciencia”.

Asegura que como ciudadanos debemos organizarnos para cambiar esto y adelanta que el lunes habrá una reunión para elaborar un documento que invitará a la sociedad civil a cuidar la cultura y la ciencia en el país.

Sobre la mesa redonda en la que participó ayer, hace un reconocimiento a la convocatoria del arquitecto Víctor Hugo Ruiz Ortiz, pues si bien el Cephcis de la UNAM es de carácter interdisciplinario, no siempre las disciplinas son capaces de establecer un diálogo entre sí.

En este evento, precisa, se dio un diálogo entre un arquitecto, matemáticos, un experto indio, una socióloga y un filósofo, de manera que este intercambio de disciplinas le dio una riqueza enorme a la mesa redonda.

Detalla que el pretexto fue hablar de Dzibilchaltún y Víctor Hugo ha hecho una investigación del sitio a lo largo de muchos años.

Destaca que Ruiz Ortiz durante años trazó ejes longitudinales para establecer la latitud y longitud de las construcciones prehispánicas, pero además observó durante años el trazo urbano de Dzibilchaltún y ha llegado a conclusiones asombrosas. “Confirma lo que muchos hemos pensado, que estos centros ceremoniales funcionaban como enormes relojes astronómicos, a través de ellos se veían solsticios y equinoccios con entera precisión, y por ello cuando llegan los misioneros españoles en el siglo XVI se asombran de la precisión del calendario de los pueblos mesoamericanos, que era perfecto en comparación con el gregoriano, porque no era un cálculo abstracto del tiempo”.

“Yo digo que se veía el tiempo con los ojos, veían equinoccios y solsticios con entera precisión y se determinaba perfectamente bien el tiempo de las cosechas y siembras, por ejemplo”.

Elogió la aportación del citado arquitecto que “disipa un problema que no habían resuelto cabalmente los arqueólogos”, y que considera debe llenar de orgullo a la UNAM y al Cephcis.— IRIS CEBALLOS ALVARADO