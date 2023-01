Salette I y Cristopher I: ellos son los reyes infantiles del Carnaval de Mérida 2023

La ilusión de ser reyes del Carnaval la guardaron en el corazón por varios años. Sabían que ésta era la última oportunidad de acceder al trono como soberanos juveniles, pues ya estaban en el límite de la edad requerida. No desaprovecharon el momento, y su talento y carisma los llevó a ser elegidos.

Se trata de Salette Ayala Pérez, “Salette I”, y Cristopher Osorno Díaz, “Cristopher I”, quienes encabezarán el Carnaval de Mérida 2023 como reyes juveniles.

Los dos son fieles seguidores de las fiestas, asiduos asistentes a los desfiles y amantes de los disfraces. Ser soberanos de las celebraciones era una ilusión que tenían desde niños y ahora es que se concreta.

Salette, quien tiene 18 años y ya concluyó la preparatoria, comparte que en ediciones anteriores quiso competir para reina juvenil, pero sus planes los frustró la pandemia de Covid-19.

Cuando se abrió la convocatoria para los aspirantes a reyes del Carnaval 2023 supo que era su última oportunidad para hacer realidad su sueño, ya que en ese momento estaba en el límite de la edad requerida: 17 años.

Cuenta que sus papás estaban sorprendidos de lo que quería hacer. “¿De verdad quieres participar?”, le preguntaron. Y la respuesta fue un definitivo: “¡Sí!”. Cuando se realizó el concurso y ella resultó ganadora la emoción la superó, al igual que a su familia, que le brindó su apoyo.

Salette recuerda que cuatro jóvenes aspiraban al título, que en el certamen primero presentaron una coreografía y después respondieron a una pregunta del jurado. Tras estas pruebas se eligió a las dos que pasaron a la etapa final.

“Cuando dijeron mi nombre estaba feliz, pero muy nerviosa a la vez, porque sabía que tenía que presentar otra coreografía en la final, y solo tenía tres días para hacerla”, dice.

Ella bailó ritmos latinos. “Me sentí muy emocionada cuando dijeron que era la ganadora, sentí ganas de llorar de felicidad”.

Formación en danza

Desde los 7 años de edad toma clases de danza clásica y también ha asistido a jazz y danza contemporánea, de manera que bailar es algo que se le da en forma natural.

Sobre el show que presentarán en la coronación “La gran aventura”, asegura que será muy bueno e invita a los meridanos y visitantes a no perdérselo.

Por su parte, Cristopher, de 18 años y alumno del tercer grado de preparatoria, también sabía que ésta era su última oportunidad para ser rey juvenil del Carnaval, de ahí que quisiera intentar llevarse el título.

Él concursó con otros dos jóvenes; no hubo una eliminatoria previa, sino que todos pasaron directamente a la fase final.

Él presentó una coreografía de jazz, salsa, samba e, incluso, jarana.

Y es que el rey juvenil es también bailarín: está graduado como técnico en docencia en folclor y jazz por el Centro Estatal de Bellas Artes (CEBA). Este conocimiento le permitió lucirse en el escenario y, al igual que su compañera de reinado, se sintió muy feliz y emocionado de ser el ganador.

Buena química

Resalta que con Salette ha hecho una buena pareja, hay excelente química que los hace destacar en el escenario, como se los han hecho saber las personas que han visto los ensayos del show que preparan, en el que se incluyen ritmos latinos y un poco de técnica de jazz.

Cristopher espera que el Carnaval 2023 sea muy alegre, que la gente regrese y disfrute de esta importante fiesta para la ciudad después de dos años de ausencia y para ello como soberano pondrá todo su entusiasmo para animar a los asistentes.

Al igual que Salette, también se declara aficionado al Carnaval y no acude a los paseos si no está disfrazado. Recurre a su ingenio para crear sus caracterizaciones y subraya que los demás no deben sentir vergüenza de hacer lo mismo, pues para eso existen las carnaestolendas.— Iris ceballos alvarado