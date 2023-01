Antonio Garci habla de “Ideotas presidenciales”

Con su muy particular estilo para mostrar a sus lectores la Historia, Antonio Garci nos cambia el coraje por carcajadas, una coraza que el mexicano ha llevado encima durante décadas y con cada nuevo líder que llega al poder para dirigir al país.

“El humor es un mecanismo de defensa, una forma de protegernos y tomar distancia de lo adverso, una opción que tenemos y nos ha ayudado a sobrevivir para disfrutar de la vida a pesar de los gobernantes que hemos tenido”, destaca el autor del libro “Ideotas presidenciales” (Diana, 2022), durante una entrevista para platicar detalles de su obra, que contiene historias que parecieran ridículas, pero que, asegura, todas son absolutamente reales. “Bueno... casi”.

“Pareciera que los mexicanos nos vemos como un pueblo indolente y apático, y reconozco que muchas veces hemos tenido esas características, pero creo que como nunca estamos participando, discutiendo y organizándonos para hacer cosas. Y como nunca la sociedad por primera vez se ha puesto a chambear para encontrar soluciones, dejando atrás a los partidos y políticos profesionales”, afirma el escritor y crítico político.

“Nada más nos falta encontrar de nuevo la cordialidad cívica para que dos o tres personas con diferentes puntos de vista se organicen para el bien común. Con eso podremos hacer muchísimas cosas”, destaca el también autor de “La perversa historia de la comida”.

Antonio Garci es un escritor inquieto, al que le gusta investigar la Historia y contar los acontecimientos con humor ácido y, como él mismo describe a veces, hasta de forma morbosa.

“Ideotas presidenciales” no es la excepción y en sus páginas nos describe las tonterías cometidas por los presidentes de México, desde la Independencia hasta la Revolución. “Es un montón de información muy rápida que se resume en monografías de cada gobernante que ha tenido el país y vistas desde mi perspectiva, donde describo las babosadas que cometieron. Este libro es un compendio o selección de las estupideces más importantes que nos legaron estos hombres que pasaron por los gobiernos de nuestro país. Hay anécdotas muy locas y que están acompañadas de una caricatura de cada uno de los personajes descritos, también de mi autoría”.

Garci asegura que todos los datos mencionados, aunque den risa o causen asombro en los lectores, son verídicos, “por muy chistosos, descabellados o morbosos que parezcan”.

Es un libro con muchos chistes porque Garci lo que quiere es que los lectores se rían a carcajadas y pasen momentos divertidos. “Sin embargo, como está escrito con datos que sí ocurrieron es inevitable que aprendan algo. Por eso les pido una disculpa a mis lectores, pues nunca fue mi intención, sino que es un daño colateral con efecto secundario”, declara con fuertes carcajadas.

El egresado de Comunicación Gráfica e Historia del Arte en la UNAM hace un repaso rapidísimo pero con mucha información por la historia de México y las babosadas que heredó cada gobierno al siguiente, “porque es una especie de karma: cada nuevo mandatario le hereda las suyas y esto va creciendo como bola de nieve, haciéndose más grande, hasta que termina colapsando al país o llevándose entre las patas a muchos”.

“Cada gobernante le deja su idiotez al que sigue, y quien viene atrás trata de ordenarla o cuando menos darle una forma institucional. Esta cadena es lo que nos sorprende, porque vemos cómo van creciendo estos monstruos hasta que acaban la economía de un país”, declara el entrevistado.

Antonio Garci no solo nos deleita con estas historias sino que también promete una segunda entrega, que a lo mejor no resulta tan divertida como la primera “porque son idioteces que nos tocó vivir y que muchos lectores van a identificar”.

Al avanzar en las páginas de “Ideotas presidenciales” uno pensaría que el pueblo mexicano se esmera en elegir a los peores dirigentes, comentario que hace a Antonio reír. “Justamente reflexionaba acerca de eso. Cuando termina un gobernante su período hay un momento en que todos dicen ‘¿cómo lo pude elegir?’, sentimiento que nos unifica a los mexicanos”.

“Todos dicen que ese cuate es un imbécil, pero llega el siguiente y resulta que es mucho peor que el anterior. Es ahí donde deseas, extrañas al anterior y dices que ése que considerabas un pendejo resulta que es un estadista. Ésta tal vez es la triste moraleja del libro, porque para empeorar no hay límites, ya que siempre se puede estar peor”, reflexiona el también guionista de las producciones de dibujos animados “La leyenda de la Nahuala” y “Nicté Ha”.

“Seamos claros en algo: todos cometemos estupideces, pero las que uno comete solo afectan a uno, o dos o tres personas cuando mucho, pero de ahí no pasa. En cambio, cuando los presidentes lo hacen afecta a millones, a todo un país, cambiando la Historia de forma drástica”.

Antonio Garci reconoce que quizá lo más relevante que puede tener su libro es que sin querer descubrió que había encontrado una forma de historiografía.

“Por ejemplo, los marxistas creen que el motor de la Historia es la lucha de clases y con su teoría a punta de palos tratan de meter en su molde todo lo que ocurrió y darles una explicación y sentido. Los positivistas creen en las grandes personalidades como caudillos, líderes que con su intención transforman el mundo, y con las biografías tratan de explicar la Historia. Yo por accidente encontré que una forma de explicar los cambios de nuestra Historia son las pendejadas. Es algo fatal que no vas a poder evitar porque siempre se cometen y es justamente lo que genera el cambio, aunque no sea bueno sino bajo otro formato”.

Durante su investigación para escribir su libro, Antonio no pudo evitar sorprenderse cada vez que avanzaba en la Historia y veía que un presidente cometía mayores idioteces que el anterior. “Todos tienen cola que le pisen, su encanto político y estilo particular de hacer pendejadas; porque en esto hay muchos estilos y formas. Mi libro no dice éstos son buenos y éstos otros malos; las babosadas están fuera de una categoría moral porque cuando cometes una estupidez está fuera de tu voluntad, es un error que no querías cometer”.

Como el Melate

Cuando se le pregunta qué nos espera en el futuro luego de leer su libro, Antonio lanza su respuesta como una metralleta. “Esto es como el Melate: hay una bolsa acumulada y garantizada que se va acumulando. Lo que me aterra es que si esta tendencia es que vamos de mal en peor, entonces imagina lo que nos espera después del ‘Peje’. Sería algo mágico y de sálvese quien pueda”.

“Este gobierno ha sido el que históricamente ha tenido los presupuestos más grandes. Cada año el gobierno gasta más, no sabemos en qué porque no lo vemos, pero ha tenido los presupuestos más grandes y no le alcanza. Recorta por todos lados y aun así la cantidad de presupuesto aprobado es mayor a la posibilidad de recaudación que tenemos. Es decir, ya tenemos un déficit”.

“Y esto solo se puede arreglar de dos maneras: o suben los impuestos o nos endeudamos más de lo que ya estamos”, advierte.

“Les invito a leer mi nuevo libro, una obra que contiene monografías divertidas, chistosas y morbosas de cada uno de los personajes que en algún momento tuvieron el poder y gobernaron el país; un resumen rápido pero con mucha carnita, contenido y datos de lo que fueron y son estos personajes que vienen con anécdotas y frases que los describen. Son páginas para ver a México desde una óptica que a lo mejor no les habían contado”, concluye.— Renata Marrufo Montañez