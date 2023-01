Monseñor Gustavo Rodríguez pide protección para los periodistas

La Catedral de Mérida conmemorará los 260 años de su consagración el 23 enero próximo con un programa especial en el que se recordará al obispo Antonio Alcalde Barriga, quien hizo la dedicatoria y que está en procesos de canonización.

El obispo auxiliar de Yucatán, monseñor Pedro Mena Díaz, indicó que aunque el 12 de diciembre será cuando se cumplan los 260 años de la consagración de Catedral se pensó en hacer un concierto didáctico este mes, en la fecha en que se desea conmemorar oficialmente la dedicación de la Catedral.

Para el 23 de enero —fiesta de San Ildefonso, patrono de la Catedral— está programada la misa del aniversario a las 6 p.m. y, luego, un concierto a cargo de tres grupos en dicho templo.

Parte del programa musical será un himno dedicado al obispo Alcalde.

Día del Periodista

En una rueda de prensa realizada ayer en el templo de Nuestra Señora de la Consolación (Monjas), monseñor Mena Díaz destacó que en la fecha se conmemoraba el Día Nacional del Periodista, cuyo patrono es San Francisco de Sales.

El arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, también estuvo presente y fue cuestionado sobre diferentes temas.

Primeramente, el prelado expresó sus mejores deseos para los reporteros y sus familias, así como para las empresas, los jefes y dueños de donde laboran.

Habló del papa emérito Benedicto XVI, fallecido el sábado pasado, y a quien calificó como “un hombre extraordinario, sencillo y humilde”.

“Mucha gente me decía que no le caía bien o no le gustaba, ciertamente el papa Benedicto XVI no tenía el carisma de la comunicación que tenía san Juan Pablo II, pero eran personalidades diferentes”, resaltó.

De hecho, Benedicto XVI reveló que hubiera preferido “ser toda su vida un ratón de biblioteca, siempre leyendo, escribiendo y enseñando porque ésa era su vocación; fue un teólogo de la Iglesia de nuestro tiempo”.

“Asumió el pontificado con sencillez y humildad, pero al mismo tiempo con la autoridad necesaria para poner orden en la Iglesia en varios temas”.

Al tocar el tema de la efeméride de ayer, pidió a las autoridades de todos los niveles que respeten y protejan el trabajo de los periodistas en México y que se resuelvan los crímenes contra los periodista en el país.

“Lamentablemente, quienes ejercen esta profesión muchas veces ‘pisan los talones’ de gente de poder económico político; seguramente de ahí es de donde vienen estos ataques o incluso del crimen organizado, que se ve afectado por las declaraciones de la prensa”.

Recordó que cuando él estaba en Nuevo Laredo “los periodistas estaban ‘amagados con un bozal’ con el que no podían hablar y hubo varios asesinatos”.

Acerca de las manifestaciones femeninas, el Arzobispo expresó que “no se vale que haya ataques a la gente que va pasando, ataques a los monumentos o a los centros comerciales, eso no es correcto; tampoco es correcto que la mujer, al buscar la igualdad con el hombre, quiera ser igual en los defectos del hombre, en la forma violenta de algunos, en los vicios de algunos; hay que tener igualdad en las cosas buenas, la igualdad en los derechos humanos, la igualdad en los derechos laborales”.

“Creo que son pasos significativos, signos de los tiempos actuales”.

En su participación, el padre Jorge Martínez Ruz, coordinador de la Pastoral de la Comunicación, anunció que la ceremonia de exequias del papa emérito Benedicto XVI se transmitieron en la cuenta de Facebook de la Arquidiócesis de Yucatán.

Pide a la prensa siempre velar por verdad y la paz

“La comunicación nos mantiene unidos con todos, nos hace sentir y ser miembros de la gran comunidad humana”, expresó ayer el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, en la misa oficiada en el marco de la convivencia de la Arquidiócesis con reporteros locales.

La misa tuvo lugar en Nuestra Señora de la Consolación (Monjas) en el Día Nacional del Periodista.

“Tenemos mucho que agradecerles por la ayuda que nos brindan para comunicar la obras que realizamos en la Iglesia, pero también todo su servicio a la gran comunidad tan necesitada de estar enterada de lo que sucede en el mundo, en el país, en el Estado y en cada municipio”, indicó.

“Durante el tiempo fuerte de la pandemia del Covid-19, que llegó para quedarse, la comunicación fue un servicio más valioso aún y también la obra evangelizadora se vio necesitada del apoyo de los medios de comunicación y de los comunicadores.

“En la fiesta de San Francisco de Sales del 24 de enero de 2022, el papa Francisco decía que antes de comunicar era necesario escuchar con el corazón para darnos cuenta de que el arte del verdadero diálogo y comunicación no puede existir sin la debida escucha amorosa, que no malinterpreta lo que se nos dice y lo que vemos.

“Y en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones nos dice que, quien comunica debe hablar con el corazón, es decir, queriendo hacer el bien a quien escucha y así amar a todo su público desde la misma comunicación. Una palabra que no viene del corazón puede ofender, herir o dividir. Una palabra que viene del corazón construye, dignifica y favorece la unión de los oyentes”, dijo.

En la Eucaristía encomendó a todos los que trabajan en los medios de comunicación “para que permanezcan siempre en favor de la verdad, de la paz y de la unidad; que nuestro Señor les dé salud y la inteligencia necesarias para la realización de esta tarea”.

Unidos en oración

Aseguró que toda la Iglesia ora por el eterno descanso de Benedicto XVI. “Especialmente lo haremos mañana (por hoy jueves) en las misas de cada parroquia y rectoría uniéndonos al papa Francisco”.

El 10 de enero los obispos de México celebrararán una Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe pidiendo por su eterno descanso. “Los obispos de Yucatán no podremos asistir porque ese mismo día tenemos programado un encuentro anual con todos nuestros sacerdotes en el Seminario Menor ‘San Felipe de Jesús’; pero a la misma hora (11 a.m.) concelebraremos una misa con la misma intención de orar por el eterno descanso del pontífice emérito”.

“El enfermero que cuidaba a Benedicto XVI le escuchó sus últimas palabras que fueron: ‘Señor, te amo’. Esas palabras resumen toda la existencia de este buen hombre, que dedicó su vida al amor de Dios y de sus hermanos. Sufrió en carne propia la Segunda Guerra Mundial y en medio de aquella terrible experiencia confirmó su vocación sacerdotal”.

El Arzobispo celebró con el obispo auxiliar monseñor Pedro Mena Díaz, el presbítero Jorge Martínez Ruz, coordinador de la Pastoral de Comunicación, y el diácono Jorge Coronado Herrera.

Luego se realizó una rueda de prensa, información de la que damos cuenta en otra nota, y una convivencia con reporteros y camarógrafos, en la que se repartieron tortas de cochinita, refrescos, jugo de naranja y café y se cortó la rosca de reyes.

A los asistentes se obsequiaron misales anuales.

Durante dos años no se efectuó la convivencia del Arzobispo con los periodistas por la pandemia; es la primera vez que el programa incluye una Eucaristía, a iniciativa del padre Martínez.— CLAUDIA SIERRA MEDINA