Conchi Garma, en la galería de la canción yucateca

Con una trayectoria de medio siglo, un acervo de 150 canciones y talento para transformar palabras en poesía musicalizada, la izamaleña Conchi Garma se convertirá el próximo miércoles 11 en la nueva integrante de la galería de valores de la música del Estado, cuando se su retrato sea colocado en las paredes del Museo de la Canción Yucateca.

Se trata del retrato número 102 de la galería y el 27 de una de las mujeres que han dado lustre a la canción yucateca. Fue realizado por Alonso Gutiérrez y su develización será el primer evento de 2023 del recinto cultural.

Todo ello ocurrirá en un concierto en el que exponentes de la música yucateca interpretarán temas de la autoría de Conchi Garma.

La homenajeada, de 61 años, inició su carrera en el la música a los 11, con participaciones en la emisión televisiva local “Música, risas y cosas”, en la que interpretaba boleros y canciones de trova.

“Me siento muy feliz, muy emocionada y muy nerviosa por esta distinción”, admite al Diario la artista, que revela que su amiga Maricarmen Pérez, cuyo retrato ya es parte de la galería, le dijo en broma en una ocasión que cuando se pasa a integrar ese espacio es como volverse “una pieza de museo”.

La secretaria del Consejo Directivo del recinto, Elena Fernández Moral, señala que la distinción a Conchi Garma no puede ser más justa y oportuna, pues se trata de una prolífera compositora cuyas canciones tienen como principal característica la belleza de la sencillez y la fuerza de lo directo.

“El concierto será el miércoles 11 a las 20 horas. Es importante recalcar esto porque habitualmente los conciertos de los miércoles dan inicio a las 19 horas, pero por esta vez lo hemos programado a las ocho de la noche. La admisión es de $50 por persona”, precisa.

El programa estará conformado por “Qué bonito siento”, a cargo de Rubí; “Cómo duele el amor”, Piti García; “No puedo olvidarte”, Alex Moguel; “Mi despedida”, Mónika Durán; “Es inútil”, Beatriz Cervera; “Yabucú”, Maricarmen Pérez; “Regresa”, Jesús Armando; “Un gran amor”, Cony Ancona; “Hoy voy a pensar en ti”, Víctor Martínez, y “Mi condena”, Marilú Basulto.

Cerrará la propia Conchi Garma con “Recuerdos” y “Lindo Izamal”.

La selección abarca bolero, ranchero, balada, blues, jazz, salsa y jarana. A los intérpretes los acompañarán el trío Trovanova y el pianista Iván Niquete.

A los 18 años, Conchi Garma estuvo a punto de formar parte del programa “En familia con Chabelo” como edecán, pero al saber que tenía que salir a cuadro en un revelador short y luciendo pierna su hermana Gilda se lo prohibió.

En un concurso de talento musical en Ciudad de México tuvo destacada participación, aunque no ganó; en el jurado estaba Lola Beltrán, quien al terminar el evento se acercó a Conchi para confesarle: “Si no me hubieran dicho quién era la autora de la canción ‘No puedo olvidarte’ hubiera jurado que tu tema lo compuso Armando Manzanero. ¡Yucateca tenías que ser!”.

La máxima inspiración musical de Conchi Garma es el brasileño Roberto Carlos, de él le gusta la profundidad de sus temas y la sencillez de sus palabras.

Dos de sus canciones —“No puedo olvidarte” y “Vete con ella”— las grabó Aranza. El material no se ha divulgado aún, pero pronto vería la luz en una producción discográfica este año.

Hace unos años compuso el tema “Arzobispo Fermín”, dedicado a monseñor Fermín Sosa Rodríguez, originario de Izamal y en la actualidad nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea.— Emanuel Rincón Becerra