Cuidar gatos a domicilio, el emprendimiento de una joven yucateca

Desde pequeña la psicóloga Cinthia de Pilar Martínez Meneses ha tenido una conexión especial con los gatos; los ha cuidado, alimentado y ayudado, y estos le han otorgado apoyo emocional.

Debido al amor y conexión que tiene con los felinos, Cinthia Martínez decidió emprender un nuevo trabajo, ser cuidadora de gatos a domicilio, oficio común en Europa y Estados Unidos.

“Todo comenzó cuando dos amigas me pidieron que cuidara a sus gatitos. Una amiga y colega me dijo que se iría de viaje unos días, por lo que necesitaba le cuidara a su gatita, la cual es muy reservada. Entonces yo sé que no puedo llegar e invadirla, no la puedo abrazar porque me va a arañar. Es mucho respeto a su espacio, y proveerle lo que necesita. Con la otra chica fue diferente, ya que son dos gatos, uno de ellos es reservado y el otro es supercariñoso, empalagoso, que le encanta que le estén dando cariño”, indica.

Después de cuidar a los felinos de sus amigas, Cinthia Martínez descubrió una forma de emprender.

“Se me da, esto me gusta, esto lo disfruto. Entonces lo estuve meditando un par de meses. Mi novio y amigas me estuvieron animando, me decían: ‘Hazlo Cin, te gusta, lo disfrutas y seguramente mucha gente lo va a necesitar, porque luego viajan por trabajo o tiene que salir de Mérida’”.

Después de meditarlo, Cinthia decidió comenzar a ofrecer sus servicios como cuidadora de gatos a domicilio y la respuesta ha sido buena.

“Mi novio me ayudó a crear el ‘flyer’, lo publicó y a los dos días me contacta mi primer cliente desconocido, que saldría de Mérida por 10 días y necesitaba encargarme a sus tres gatos”.

¿Qué diferencia a una cuidadora de gatos de las estancias veterinarias?

En Mérida existen estancias para mascotas, así como veterinarias que ofrecen cuidar a los animales, pero en muchas ocasiones los animales son mantenidos en espacios reducidos o pequeñas jaulas. Algunos se pueden estresar al ser retirados de su entorno, es por ello que el ofrecer el servicio de cuidador a domicilio ayuda al animal a estar tranquilo, pese a extrañar a sus dueños.

“A veces no los tienen en un espacio apto para ellos, sino que los meten en transportadoras o jaulas, entonces obviamente, si los cambias de espacio y de rutina los estás sometiendo a factores que estresan al animalito”.

La psicóloga indica que una de las grandes ventajas de cuidarlos en su hogar es que la mascota no se estresa al no ver alterada su rutina.

“Los gatitos son muy especiales, ellos ya tienen su rutina, su proceso de adaptación, entonces la ventaja es que tu mascota no se va a estresar. Seguirá teniendo sus trastes de comida, su área de juegos, va estar en su territorio. No lo vas a someter a factores que pudieran afectarlo más, ya que extrañará a sus dueños”.

Cuidar gatitos a domicilio, una gran responsabilidad

El servicio de cuidadora de gatos a domicilio implica una gran responsabilidad y respeto al espacio, tanto del gato como de los dueños.

Una vez contratado el servicio es recomendable un primer encuentro con el animal, para que este se familiarice con la cuidadora.

Lo dueños deben proporcionar el alimento, agua purificada y arena necesaria para la mascota, así como dar indicaciones sobre el carácter y rutina del animal.

“Es importante que me digan sobre la personalidad del gatito. Si es más reservado, si le gusta esconderse, si necesita muchas caricias y apapachos. Toda esta información relevante es necesaria para que yo sepa cómo tratar a cada uno de mis clientes, que son gatitos. Es un servicio personalizado”.

Además de alimentar, limpiar su arenero, jugar con ellos y darles amor, Cinthia envía fotos y hace videollamada con los dueños para que vean y hablen con sus mascotas.

“Indudablemente tu mascota te va a extrañar y ya es opcional si le quieres mandar audios o hacer videollamadas con ellos”, indica.

La psicóloga señala que este trabajo le ha traído mucha satisfacción.

“Es bonito saber que existen personas que sí cuidan a sus gatos y saben que es importante mantenerlos dentro de casa”, dice.

Cuidadora y rescatista de gatos

Así como muchos humanos se preocupan por sus mascotas, penosamente existen quienes los maltratan o abandonan a su suerte.

Además de trabajar con animales, Cinthia rescata y da en adopción a gatos que fueron abandonados por sus dueños.

En el edificio de departamentos donde vive, antiguos inquilinos al mudarse abandonaron a sus gatos. En total fueron abandonados siete.

“Se fueron mudando y los abandonaron ahí. Entonces los gatitos ubican el espacio y ahí se quedaron. Pero qué sucedió, que ya no había quién les brindara agua y alimento, y caen en esta actividad de estar revisando bolsas de basura”.

Cinthia decidió comenzar a alimentar a los gatos, incluso les hizo camitas improvisadas para protegerlos del frío, así como intentar buscarles un hogar. Pero esto molestó a los dueños de los departamentos, quienes en un principió le pidieron dejar de ofrecerle atención a los animales, para después darle un ultimátum: tenía que deshacerse de sus gatos, ya que cambiaron las reglas y ahora no aceptarían inquilinos con mascotas.

“Cuando me dijeron que tenía que irme me puse a llorar, ya que no es una noticia agradable. Me dio mucha tristeza y mucho coraje porque pienso en que mala onda que no tengan la sensibilidad y distinguir que los animales son igual de importantes que nosotros los humanos. Lamentablemente hay mucha gente que cree tenemos una especie de posición vertical, donde el humano es el ser superior, pero no es así”, lamenta.

De los siete gatos abandonados, Cinthia ya le encontró hogar a tres y uno murió atropellado. Ahora teme que los tres gatos que quedan en el edificio sean dañados, ya que le dijeron serán “llevados a tirar”, por ello esta buscando hogar para estos animales.

“Quedan tres, necesito encontrarles hogar. Yo tendré que mudarme pronto y temo que los dañen. Adoptarlos es salvarlos”, señala.