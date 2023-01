Países insulares son afectados por el nivel del mar

APIA, Samoa (AP).— Si una nación insular se sumerge completamente debido al aumento del nivel del mar, ¿qué sucede con la nacionalidad de sus ciudadanos?

Éste es uno de los asuntos que desean repensar las naciones isleñas al solicitar leyes internacionales que les protejan ante la amenaza del cambio climático.

“La crecida de los mares como consecuencia del cambio climático es un tema clave para muchas naciones insulares. Los países isleños del Pacífico están a la vanguardia de la batalla a favor de leyes justas y equitativas”, afirmó Fleur Ramsay, director de la unidad de litigios del Programa Pasifika perteneciente a la Oficina de Defensores del Medio Ambiente, con sede en Australia.

En una entrevista con The Associated Press, Ramsay destaca los errores del proceso utilizado para cambiar las leyes internacionales. Como ejemplo, señala que las leyes internacionales contemplan los reclamos que hacen tribus nómadas sobre las tierras por las que siempre pasaron, pero no abordan los derechos de los ciudadanos de naciones isleñas a los pasajes oceánicos históricos.

“Si piden a la gente que se vaya, jamás lo haría voluntariamente”, afirma Eseta Vusamu, quien actualmente trabaja en Samoa pero es originario de la isla de Ovalau, parte de las Fiji. “Allí hay tumbas, son nuestras tierras ancestrales”, agrega.

La aldea de Vusamu, Toku, y otras comunidades costeras de las Fiji fueron afectadas en 2016 por el ciclón “Winston”, que obligó a reubicar a 3,000 residentes de las zonas costeras.

Ya hay indicios de lo que les espera a esas islas, puesto que entre 1947 y 2014 desaparecieron completamente seis ubicadas en el archipiélago de las Islas Salomón, en el Pacífico, lo anterior de acuerdo con un artículo publicado por “Environment Research Letters” en 2016.

Ese texto reportó la pérdida total de islas de coral y otras cuyas zonas costeras estaban desapareciendo, lo que requirió la reubicación de algunas comunidades.

Debates

Un informe realizado el año pasado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático muestra los peligros que corren las zonas costeras y sus ecosistemas debido a la crecida de mares que ha ocasionado inundaciones y sumergido variedad de islas.

Esta repercusión del cambio climático ha sido tan alarmante para los líderes isleños involucrados en la protección de la soberanía y los derechos marítimos que han realizado diferentes reuniones sobre acuerdos legales y seguros.

Entre ellas se cuenta una de delegados de Pequeños Estados en Desarrollo del Pacífico, en Samoa, donde se plantearon discusiones sobre los recursos que pueden perder las islas ante los cambios en su entorno.

Previamente, en la Asamblea General de las Naciones Unidas líderes isleños solicitaron reformas que protejan a las naciones insulares que pierden territorios por la erosión y la subida de los mares y que, además, corren el grave peligro de perder su herencia cultural.

El primer ministro de Tuvalu, Kausea Natano, dice que estudios enfocados en el impacto ambiental en las naciones isleñas del Pacífico revelan que éstas no contribuyen grandemente al calentamiento global, pues han generado únicamente el 0.03% de las emisiones del mundo. Sin embargo, a pesar de su poca injerencia en el problema, se encuentran en peligro ante los efectos del calentamiento del planeta.

“En este siglo, varias naciones isleñas perderán abundantes territorios por la crecida de los mares. Algunas serán inhabitables”, advirtió Natano.

“Necesitamos urgentemente un acuerdo mundial que garantice que las naciones isleñas como Tuvalu tienen asegurada su existencia después de quedar inhabitables”, expresa.

En su discurso ante la ONU, el presidente de Vanuatu, Nikenike Vurobaravu, pidió a la Corte Penal Internacional que empiece a prestar atención al cambio climático. Vanuatu quiere una opinión de ese tribunal, con sede en Holanda, que aclare el modo en que se pueden aplicar las leyes internacionales actuales con el fin de reforzar las medidas para combatir el cambio climático y proteger a la gente y al medio ambiente.

Este mecanismo se enfocaría en las obligaciones de los estados en relación con los derechos de las generaciones presentes y futuras afectadas por el impacto adverso del cambio climático.

En 2022, el Foro de Islas del Pacífico, organismo que reúne a 18 naciones y territorios isleños, declaró que las zonas conservarán sus límites marítimos actuales sin importar las tierras que pueda perder por la crecida del mar. Esto resulta un enfoque problemático bajo las leyes internacionales, debido a la competencia entre los países por mares territoriales.

Acuerdos

Un grupo de estudios supervisado por la Comisión de Leyes Internacionales propuso alternativas para proteger la soberanía de naciones que están en riesgo de perder territorios. Se planteó que el estado seguiría existiendo y conservaría una personería legal, aun sin territorios propios, similar a la Soberana Orden de Malta.

“Sabemos bien que nuestra existencia depende de la fortaleza, tenacidad y liderazgo genuino”, manifiesta Sevanaia Nawadra, directora general de la Secretaría del Programa Ambiental Regional del Pacífico.