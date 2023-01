“Babylon”, su puerta de entrada

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— A sus 30 años, el actor mexicano Diego Calva está viviendo una época de primeras veces. Después de participar en producciones como “Narcos México” y “Te prometo anarquía”, la oportunidad de entrar al cine de Hollywood llegó.

Junto a Brad Pitt y Margot Robbie protagonizan “Babylon”, dirigida por Damien Chazelle (“La la land”), en la que se hace un homenaje al progreso del cine.

“‘Babylon es el primer proyecto de mi vida que dura tanto, fueron meses de preparación y experiencias nuevas, era mi primera vez viviendo en Estados Unidos, la vez que conocí a Brad Pitt, la primera vez que fui a una fiesta de Hollywood, la primera vez que tuve un tour de prensa, ha sido lleno de emociones en ese sentido”, cuenta Calva en entrevista.

El casting le llegó durante la pandemia y tuvo que prepararse por ocho meses antes que el resto del elenco para interpretar a Manny Torres, un inmigrante que pasa de ser el utilero de un actor de renombre, a un productor de la empresa más importante de cine.

Para hacerlo, dice, primero fue aprender a hablar inglés. “Fue un proceso largo, nos tocó a la mitad de la pandemia y de alguna manera yo no tenía las tablas o las pruebas para decir: ‘mira Damien, sí sé actuar’, entonces me tomó mucho tiempo, fue un proceso muy artesanal primero para seleccionarme, tratarme y trabajar conmigo, y luego para prepararme. Damien literalmente me pagó clases de inglés”.

Al respecto, el director dijo que eligió a Diego porque encontró en él características que reflejaban la actitud y la esperanza de los mexicanos que han sido parte de la construcción de la industria desde el cine mudo.

“Quería retratar a los mexicanos que hacían este tipo de trabajo en los años 20 en Hollywood, queríamos ser muy fieles a un periodo que realmente parece que los hollywoodenses han olvidado o que no se conoce muy bien. También se trataba de encontrar a alguien que se sintiera como un soñador”, dice el director. Ayer, a dos días de presentarse en los Globos de Oro, premios para los que está postulado por su actuación en esta película, Diego estuvo en México para llenarse de buena suerte antes de enfrentarse a actores como Adam Driver y Colin Farrell en la categoría Mejor Actor de Película Musical o Comedias.