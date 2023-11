Si bien el “boom” inmobiliario que ha experimentado Yucatán en los últimos años lo ha posicionado como un lugar atractivo para personas de otras partes del país y el extranjero, que llegan interesadas por la seguridad que la entidad en general y Mérida particularmente ofrecen, muchos especialistas en el ramo del urbanismo han advertido de la urgencia de trabajar en una adecuada planeación de lo que está ocurriendo con los desarrollos de la periferia, sobre todo en el sector norte de la capital yucateca.

Los problemas de movilidad que experimenta la población son tan solo uno de los efectos del crecimiento sin planeación de estos desarrollos inmobiliarios privados de alta gama que se levantan como “ciudadelas de la hipermodernidad”, que ofrecen atractivas características pero que no abonan a la solución de la vialidad en el exterior, en una suerte más de adaptación a lo que ya existe y no la búsqueda de alternativas con miras al futuro.

La doctora en Arquitectura Yolanda Fernández Martínez ofrecerá hoy al mediodía la conferencia titulada “Las nuevas ciudadelas de la hipermodernidad: el caso de Mérida y su periferia”, en el marco de un seminario que lleva al cabo el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la sede Casa Lol Be, contigua al Parque de las Américas, en la colonia García Ginerés.

En entrevista con Diario de Yucatán, Fernández Martínez contextualiza el contenido de su ponencia explicando que una ciudadela es una fortificación, en el caso de Mérida existía la de San Benito en uno de los cinco cerros que se levantaban en la capital yucateca.

En ese sitio primero se levantó un convento franciscano y, posteriormente, una construcción militar fortificada, donde convivían lo militar y lo religioso. Más tarde, en torno a la misma se desarrolló la actividad comercial, justo ahí donde habría de levantarse el mercado Lucas de Gálvez.

Ya avanzado el siglo XX, las ruinas de la ciudadela albergarían también el Centro Escolar “Felipe Carrillo Puerto”, el mercado “El Chetumalito” y finalmente todo fue demolido para levantar el mercado de San Benito.

Esta idea de una gran fortificación, una ciudadela, es muy parecida a la concepción de los nuevos desarrollos inmobiliarios y habitacionales privados que se levantan hoy día al norte de la ciudad, más allá del Anillo Periférico. Desarrollos de alta gama con muros perimetrales y un gran número de viviendas en un entorno que rompe con lo convencional al crearse incluso ambientes no tradicionales, como lagos.

Según explica, el problema no es que estos desarrollos privados existan, sino el impacto que tienen en el entorno y las poblaciones cercanas en perjuicio de sus habitantes.

“Hacia el año 2000, el promedio per cápita de habitantes de Mérida por auto era de poco más de cinco personas, hoy día el promedio es de 1.8, hay más vehículos circulando por las vialidades, causando saturación en horas pico, instantes del día donde todos quieren salir y regresar al mismo tiempo”, apunta.

“Los nuevos desarrollos del norte de la ciudad ofrecen muchas cosas al interior de los mismos, pero no abonan a la solución de los problemas viales y de movilidad en la zona, no se planifican vialidades sino que los desarrollos se adaptan a lo que ya existe; el transporte público no cumple su objetivo, los peatones ya no pueden caminar con seguridad”, añade la experta.

A esta situación hay que agregarle que las comunidades aledañas comienzan a experimentar un alza en los valores catastrales de sus propiedades, que muchas veces las orilla a vender y buscar otros sitios donde vivir.

En ese sentido, indica que estos desarrollos privados no están al alcance de la mayoría de los yucatecos, pues ahí viven personas provenientes de otros estados o países con un mayor poder adquisitivo.

La sugerencia de la entrevistada es que se trabaje más en la adecuada planeación de estos desarrollos y la búsqueda de soluciones a los problemas de movilidad.— Emanuel Rincón Becerra