El resto del álbum incluye “Lotus”, casi demasiado R.E.M., “At My Most Beautiful” estilo Beach Boys y la dolorosamente hermosa “You’re In The Air”.

“Puede que a mucha gente no le gustó porque no sonaba como ‘R.E.M.’, sea lo que sea. Pero ese no era el punto. No intentábamos sonar como R.E.M. Intentábamos sonar como los tres tipos que éramos en ese momento”, dijo Mike Mills, bajista y cofundador de la banda.

Edición de lujo

Una edición de lujo en 2 CD o Blu-Ray de “Up” que fue lanzada el viernes, también incluye un set inédito de la banda de una aparición especial en la serie de televisión “Party of Five”, que incluye “Man on the Moon”, “Losing My Religion ” y “It’s the End of the World as We Know It (and I Feel Fine)”. “Up” se basó en sintetizadores.