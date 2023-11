Con una trayectoria de casi 50 años y numerosos temas entrañables, el compositor yucateco José Antonio Ceballos Rivas compartirá escenario con la Orquesta Típica Yukalpetén en el concierto “¡Venga usted!”.

Éste será un recuento de 18 de sus mejores canciones, que han sido armonizadas por destacadas figuras de la música yucateca, como Armando Manzanero, Sergio Esquivel y Felipe de la Cruz, entre muchos otros, que pusieron sonido a los versos inspirados del también otorrinolaringólogo.

Será mañana, a las 8 p.m. en el Palacio de la Música, cuando se llevará al cabo el concierto, cuyo título hace referencia al tema del mismo nombre escrito por Ceballos Rivas en 1988 para un concurso nacional.

En dicho certamen se buscaba una canción que evocara la belleza turística del país y la hospitalidad de los mexicanos.

“‘¡Venga usted!’ fue muy importante para mí por la trascendencia del concurso y porque era una extraordinaria oportunidad de hablar no solo de la belleza de México, sino también del gran valor de su gente. A pesar de la adversidad y los problemas, nadie nos ha robado la fe, esperanza y amor, tal como dicen sus versos”, dijo.

El autor de “Vengan canciones”, “Me acostumbré”, “Siempre mamá”, “Robarte quisiera”, “Sigo contigo”, “Me haces falta”, “Aun así”, “20 años”, “Como sea”, “Llueve”, “Derechito”, “Corazón baldío”, “A bailar”, “Te hace falta”, “Lo que sea”, “Tengo permiso” y “Pobrecita mi ciudad”, por mencionar algunas piezas, recalcó que se siente emocionado de participar en el espectáculo junto a la Orquesta Típica Yukalpetén, bajo la dirección de Pedro Carlos Herrera.

Para la velada prepararon un repertorio con las mejores canciones de su autoría.

Explicó que, si bien es más escritor que cantante y músico, en el concierto tendrá algunas intervenciones en las que ofrecerá reflexiones breves y recitará poemas.

Además, la presentación será grabada para su posterior difusión a través de sus redes sociales.

“La tecnología no se me da”, confesó el doctor Ceballos Rivas. “Pero quisiera que este concierto se grabara para conservar un registro testimonial y que incluso pueda ser difundido en las redes sociales. Me encantaría mucho eso”.

“Siempre mamá” y “Robarte quisiera” fueron sus primeros trabajos a los cuales puso letra y música. A partir de entonces la musicalización y arreglos de sus versos han estado a cargo de grandes exponentes de la música de la región, que con su talento le dan una dimensión más llamativa a las estrofas.

“¡Venga usted!”, de corte romántico, será un evento de acceso gratuito y apto para todo público.

Por último, el entrevistado reveló que recientemente terminó de escribir “A Mérida”, que es musicalizada por Felipe de la Cruz y será interpretada en el marco del Mérida Fest, en enero de 2024.— Emanuel Rincón B.