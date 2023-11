En un ambiente de fiesta y buena música, la tarde de ayer se realizó el encendido del árbol de Navidad de Galerías Mérida.

El evento concentró a cientos de personas, que se sumaron a la cuenta regresiva para que el árbol brillara en todo su esplendor.

El conteo estuvo a cargo de Santa Claus, quien apareció en el centro comercial al ritmo del popular tema “Santa Claus llegó a la ciudad” y que fue coreado por los asistentes, entre los cuales hubo muchos niños a los que el personaje les preguntó si se portaron bien este año.

Después del encendido, los asistentes disfrutaron de un espectáculo musical a cargo de la Filarmónica de las Artes, que arrancó su participación con una obertura navideña. “Adeste fideles”, “Jingle Bell Rock” y “All I Want for Christmas is You” fueron algunos temas que la agrupación interpretó, contribuyendo a que el espíritu navideño se sintiera en todos los rincones del centro comercial.

No faltaron quienes cantaron, quienes siguieron el ritmo de las melodías con sus manos y pies, y quienes cargaron en hombros a sus hijos para que vieran el show y al personaje del Polo Norte. Otros no perdieron la oportunidad de tomarse fotografías y posar en los decorados navideños y al pie del árbol que lució variedad de adornos.— IVÁN CANUL EK