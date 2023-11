El tercer sábado de noviembre se conmemora el Día Internacional del Sobreviviente de Suicidio, fecha que visibiliza el profundo impacto del suicidio sobre el entorno en el cual se consuma.

Se denomina supervivientes a los familiares, los amigos y los allegados de personas que perdieron la vida por suicidio.

En general el suicidio es multicausal, es decir, no existe un solo factor o circunstancia que lleve a una persona a atentar contra su vida, aunque puede existir un último desencadenante, circunstancia que suele llevar a muchos supervivientes a pensar que ésa ha sido la única causa y que podrían haberla evitado.

Es común cometer el error de analizar el pasado con los conocimientos que ahora tenemos. No debemos olvidar que en muchos casos nuestro ser querido lo ocultó y no aceptó o no pudo aceptar nuestra ayuda.

Los supervivientes se preguntan muchas veces ¿por qué no se habla del suicidio? Durante siglos el suicida y su familia fueron duramente castigados por la sociedad. El suicidio se convirtió en un tabú y en un estigma social por el que se evitaba hablar del tema.

Existen asociaciones de prevención contra el suicidio o grupos de ayuda para los familiares que han perdido a una persona por suicidio que reclaman atención y soluciones para esta realidad que durante demasiado tiempo ha estado silenciada. Por parte de los gobiernos también comienza a haber un involucramiento serio, pero sigue siendo todavía un problema difícil de abordar.

Algunas de las causas que diferencia el duelo por suicidio de otros tipos de duelo son la culpa irracional, la estigmatización social, pensamientos reiterados buscando el por qué y, en algunos casos, la ocultación y la vergüenza. La persona que se suicida no es ni cobarde ni valiente, es una persona sin esperanza que sufre enormemente y que no sabe o no puede encontrar otra salida, la única forma que encuentra para dejar de sufrir es acabar con su vida.

En la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la colonia Alemán, sesiona cada segundo martes de mes el grupo “Ancla de la esperanza”, que brinda acompañamiento a estas personas sobrevivientes de un suicidio. Este sábado 18 de noviembre, a las 9 a.m. en el parque de la colonia Alemán, se llevará al cabo una caminata para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de vivir un duelo y trabajar en sanar la herida que causa el sufrimiento por la pérdida de un ser querido por suicidio.— Coordinador diocesano para la Pastoral de la Vida