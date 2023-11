Así debió haberla pedido hace tiempo. Se hace justicia ahora a quien se le debía desde hace años.

Margarita, está linda la mar, te voy a contar un cuento (está linda la mar, pero hasta el 30 de noviembre termina la temporada de huracanes, ojo). Tengo cercanía con varias Margaritas muy artísticas, muy queridas y todas Medalla Yucatán: mi prima Díaz Rubio, retomadora del legado voluminoso de nuestro mutuo tío Ignacio Rubio Mañé, de quien diríamos “pozo de conocimientos” antes de que éstos se contaminaran (los pozos, no los conocimientos).

Molina Zaldívar, heredera del legado sinfónico-filarmónico de mi amigo Adolfo “Fito” Patrón, el que me regaló el gazné, que tanto hubiera querido que fuera antes del cambio climático, ahora solo lo puedo utilizar en cámaras frías de conservación.

Robleda Moguel, con sus más de 100 publicaciones. Yo llevo apenas dos y corriendo por la tercera, sé entonces en hueso y carne propia lo que cuesta y costaría llegar a 100. A esta última Margarita la nominan ahora, otorgándole la Medalla Yucatán, que era una deuda del Estado para con ella. Cuando llegue la fecha en que se le entreguen, las principales calificadoras de Nueva York nos subirán el “grado de inversión” por bajar nuestras deuda acumulada en términos reales.

Otro que se contentará con esto será Félix Rubén García Sarmiento, un nicaragüense a quien algunos conocemos como Rubén Darío, quien hizo de “Margarita” uno de sus más finos y quebradizos poemas, jugando al equilibrista entre lo sublime y lo cursi. Pero logró cruzar sin caer.

Se dice que en un pequeño bar llamado “Andaluz”, de Ensenada, Baja California, se inventó otra “Margarita”, célebre, al combinar nuestra bebida nacional con limón, azúcar y sal. Se cree también desde la Antigüedad que la flor de la margarita simboliza la inocencia, la pureza y, su centro amarillo, la vida.

La obra de Margarita Robleda Moguel, a través de más de 45 años, es eso, ternura, inocencia, pureza, infantilismo, alegría y vida, especialmente su sapito, que vive en su mente, vibra en su cerebro, traviesa y atraviesa sus parajes.

Ella también me hizo el honor de presentar en dos ocasiones mi libro “Se acabó la farsa”, y me cedió su lugar en el primer horario del primer día de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán del año que está corriendo (por lo rápido que se está yendo) para presentar mi obra. Por todo esto creo que también le voy a otorgar otra medalla, solo estoy buscando el nombre.

Me uno regocijante a la celebración con Margarita Robleda Moguel. “Honor a quien honor merece”, dice esa adusta y acartonada frase, que sin embargo hoy toma y retoma sentido de nuevo.

Me imagino su orgullo porque me recuerda cuando me otorgaron la única medalla de mi vida que fue en el CUM y de asiduidad. Felicidades Margarita, póntela al cuello y ya no te la quites nunca.