Aunque su identidad detrás de “Namasté” fue revelada el pasado domingo 12, para Ernesto D’Alessio la participación en el “reality show” de Televisa “¿Quién es la máscara?” fue una experiencia maravillosa.

“Es un programa maravilloso, muy querido por el público, es una experiencia personal fantástica, única e irrepetible porque es un formato en el que es difícil pensar que uno puede volver a hacer otro personaje”.

En entrevista con el Diario acerca de su participación en el programa dominical más exitoso de la actualidad, el cantante, quien hace unos meses ofreció un concierto con su madre, Lupita D’Alessio, en el Auditorio La Isla Mérida, recalcó que fue maravilloso ser parte de “¿Quién es la máscara?” y, sobre todo, hacerlo interpretando a “Namasté”.

“Namasté”, dijo, es un personaje que diseñó la producción y “cuando lo vi me pareció impresionante”.

El traje, señaló, es de cinco a seis piezas y pesa 20 kilos aproximadamente, al grado que la primera vez que lo portó tuvo que ser auxiliado por cuatro personas. Por eso, a pesar de pasarla bien y haber jugado con la dualidad del personaje, que de pronto tenía arranques y uno dudaba si era macho o hembra porque hablaba grave, pero cantaba agudo”, quitarse el traje fue un alivio.

“En el último programa se apagó el ventilador de ‘Namasté’. Cuando me quité la cabeza estaba no sudado, sino mojado, empapado, a punto del desmayo. La espalda baja me dolía, que si no hiciera el ejercicio que hago allí hubiera caído desmayado”. Reconoció, sin embargo, que para el show no se preparó de más, como podría pensarse, pues la preparación fue su misma experiencia en escenarios o en musicales como “La Bella y la Bestia”. En otro caso, señaló, hubiera venido el desmayo. Esos contratiempos, sin embargo, no le impidieron disfrutar el programa, al grado que ya se está animando a hacer más televisión, pero no “realitys”, pues no es muy afecto a ellos. “La diferencia entre ‘La máscara’ y otros ‘realities’ es que en ‘La máscara’ el único morbo que hay es saber quién es la máscara, en cambio los otros ‘realities’ el morbo es ver cómo se dan con todo y cómo se están denostando. Y eso no me gusta, respeto el formato, pero no me gusta”. Ernesto, quien continúa con su carrera musical en la cual acaba de estrenar el sencillo “Mi peor enemigo”, dijo que “¿Quién es la máscara?” le recordó la presentación que hizo por primera vez, cuando nadie lo conocía, pero él se sentía feliz de estar en el escenario y cantar.

D’Alessio cerrará el año con conciertos en Ciudad de México y el palenque de Tuxtla Gutiérrez, para luego comenzar el año, probablemente, en Ecuador, El Salvador, Guatemala y Puerto Rico. Sobre el sencillo “Mi peor enemigo”, del cual acaba de grabar el vídeo, compartió que forma de un EP de cuatro canciones, entre ellas una que se llama “La mudanza” y que no tiene nada que ver con “Mudanzas”, uno de los grandes éxitos de su mamá.— IVÁN CANUL EK