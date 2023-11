“Hay que edificar el Reino de Dios aquí en la tierra”, expresó Roy Pérez, quien añadió que la mejor manera de llevar y vivir el Evangelio es la santidad, que comienza cuando la persona se deja amar por Dios.

Así lo expresó en el marco de la Expo Trasciende, evento organizado por la Arquidiócesis de Yucatán con el que se buscó impulsar el liderazgo cristiano.

Pérez, escritor, mercadólogo e influencer, fue uno de los invitados a la Expo, que se realizó ayer en el Centro de Convenciones Siglo XXI, donde ofreció la conferencia “Dejando huella: cómo vivir el Evangelio siendo laico”.

En su intervención dijo que hay que recordar “que todo parte, no de nosotros, sino de Dios, y la mejor forma de llevar el Evangelio y vivirlo es la santidad, pero la santidad no comienza cuando amo a los demás o a Dios, sino cuando me dejo amar por Dios”.

“Si Dios no me da amor y no me dejo amar por él… porque su amor ahí está pero a veces no lo aceptamos, estamos con la tapa cerrada, hasta que no la abres y no te dejas amar por Él no podrás trascender y dejar huella viviendo el Evangelio”.

Señaló que vivir para Dios no tiene que ver con lo que se hace o cuánto se hace, pues muchas veces se mide el éxito por la magnitud, cuando en realidad Cristo en lo que se fija es en el amor que se le pone a las cosas.

“Tenemos el ejemplo de San Martín de Porres, que, entre muchas cosas que fueron clave para su beatificación, se santificó barriendo, porque lo hacía con amor y ofreciéndoselo a Dios. Ahí te das cuenta que a Dios no le importa el tamaño de las cosas, Dios mide muy distinto a los demás, Él mide en el amor”, subrayó.

Resaltó que, sin embargo, para amar extraordinariamente primero hay que dejarse amar por Él.

Aseguró que para recibir el amor de Dios solo hay que abrir el corazón, “solo tienen que acercarse, es lo mismo que le diría a una persona que tiene frío y tiene una fogata enfrente: acércate y conforme te acerques vas a experimentar el calor”.

“Lo mismo pasa con Dios cuando te acercas a Él, poco a poco te hace sentir su gracia con el sacramento, la lectura de la Biblia… No puedes amar lo que no conoces. Hay que conocer a Dios por medio de su Palabra, en la oración y en el apostolado. Buscando cómo puedes amar desde donde estás es la forma de dejarse amar por Él y amarlo”.

Roy Pérez manifestó que, en tiempos en que la banalidad y lo efímero predominan en la vida de las personas, no hay que dejarse consumir por ese supuesto amor que vende el mundo, que en realidad no es amor, “es una versión chafa del amor, porque es un amor que te lleva al hedonismo y al egoísmo no a salir de ti, el verdadero amor te hace salir de ti para ver el bien de los demás, si no te lleva a eso no es amor; esa sed de amor que tenemos no nos la quita el amor mundano”.

“No se dejen engañar, que se den la oportunidad de vivir el amor que Cristo vino a enseñarnos”.

Enfatizó que vivir el Evangelio es vivir la verdad que reveló Jesús, la cual es “que Él murió por nosotros, que nos redimió y que a través de eso nos alcanza la felicidad eterna que es Dios”.

“Significa edificar el Reino de Dios aquí en la tierra, que a través del amor viviendo para Dios y amando a los demás volvamos esta tierra un cielo, no nos esperemos a morir, empecemos a vivir el cielo aquí en la tierra”.

La inauguración de la Expo Trasciende se realizó al mediodía y estuvo a cargo del arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega. Se contó con la presencia del presbítero Federico Noh Euán, quien tuvo a su cargo la organización del evento.

Además del programa de conferencias, funcionaron módulos de empresas, asociaciones civiles y agrupaciones diversas de liderazgo cristiano o que promueven los valores de la Iglesia.— IRIS CEBALLOS