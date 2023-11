Atreverse a romper el silencio y decir “hola” a un desconocido no siempre es fácil. Socializar y hacer nuevas amistades podría parecer algo no tan complicado, pero el sentimiento de soledad ha encendido los focos rojos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recientemente creó la Comisión para la Conexión Social, debido a los efectos negativos en la salud mental.

Pero, ¿cómo hacer nuevos amigos? Tener algo en común, la música, por ejemplo, es un buen inicio. Ayer, el Centro de Convenciones Siglo XXI fue el punto de encuentro de los “swifties”, como se conoce a los seguidores de Taylor Swift.

El programa del Swift Fest Mérida incluyó varias “listening parties” con la discografía de la cantante, trivias, intercambio de brazaletes de la amistad y más.

En su mayoría, las asistentes fueron mujeres jóvenes que paseaban de un módulo a otro observando los artículos a la venta: camisas, accesorios, “tote bags”, vasos, tazas, calcomanías, galletas y gorras.

Jaina Aldana Vázquez, Valeria Ovando Díaz y Keidy Chan Ku fueron juntas al evento. Llevaban puestas las camisas del “Eras Tour”, al que asistieron en Ciudad de México en agosto pasado.

Recordaron que antes de viajar hicieron pulseras de la amistad —inspiradas en la canción de Taylor titulada “You’re on Your Own, Kid”— y las intercambiaron tanto en el concierto como en el cine, cuando acudieron a la proyección del show.

Ellas conocieron a más “swifties” locales a través de las redes sociales. “En que fue el concierto, queríamos actualizarnos y estar en conexión con personas de Yucatán, entonces seguimos algunas páginas”, explicó Jaina Aldana.

En el caso de Luciana Contreras Zárate y Valentina Valdés Vázquez, ellas eran conocidas, pero a raíz que se enteraron que a ambas les gustaba la música de la estrella pop “nos hicimos más amigas”, dijo Valdés.

El evento no solo unió a amigas, sino también a la familia, como es el caso de Elizabeth García Muñiz, quien acompañó a su hija Mariela Bodart García.

“Ubicaba a (Taylor Swift), pero no era fan, pero ahora que ella se hizo fan, a uno le toca acompañarla y apoyarla en sus actividades”, manifestó García. Por su parte, Mariela fue preparada con su bolsa de brazaletes de la amistad, con su “tote bag” con la cara de la cantante y un trece pintado en su mano, en alusión al número favorito de la ganadora del Grammy.

El vínculo a través de la música no se queda únicamente en el plano de la amistad o el familiar, también puede dar pie a una relación amorosa, como le sucedió a Eric Escudero Chablé, quien asistió al festival con su novia. “Por ella descubrí a Taylor, ella me enseñó”, recordó sonriente. La pareja hizo pulseras de la amistad que intercambiaron en el cine. El gusto por la cantante lo ha animado a seguir varias cuentas de fans en Facebook e Instagram para mantenerse al tanto de las últimas noticias.

Varias personas asistieron solas, pero sin temor (o quizá un poco) se animaron a convivir con otros fans, pues a fin de cuentas son parte de la familia “swiftie”.

El Swift Fest Mérida continúa hoy de 11 a 21 horas en el salón Uxmal 3. Entrada libre.— Judith López Medina