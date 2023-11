CIUDAD DE MÉXICO (AP).— The Cure hizo una verdadera fiesta gótica el domingo en el festival Corona Capital donde más de dos horas de concierto sirvieron para afianzar su oscuro cariño por el país.

Con puntualidad británica, el vocalista Robert Smith apareció en el escenario principal a las 21:40 horas luciendo camisa negra con un estampado blanco que incluía un rostro femenino, una calavera y motivos prehispánicos, además de su característico pelo despeinado, para entonar “Alone” a la que siguieron algunos de sus temas más célebres como “Pictures of You”, “High”, “Lovesong” y “Fascination Street”.

Pronto quedó claro que el concierto era para sus verdaderos fans, aquellos que no se conforman con los grandes éxitos, quienes se deleitaron con canciones como “From The Edge Of The Deep Green Sea”, “Burn” y “Disintegration”, que tienen una duración de más de cinco minutos.

Smith habló muy poco durante la presentación, pero agradeció al público y si bien hubo dos recesos, los integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll, cuya alineación completan Simon Gallup, Roger O’Donnell, Perry Bamonte, Jason Cooper y Reeves Gabrels, tocaron prácticamente sin parar.

Desde que se anunció que la banda sería una de las principales del festival, las expectativas eran altas, era su debut en el Corona y su regreso al país desde 2019.

El ánimo sobrio que caracteriza a las letras introspectivas y existencialistas de The Cure fue correspondido por el público, entre el cual había muchos fans desde inicios de la década de 1980 y otros tantos jóvenes, muchos vestidos de negro y maquillados, que los miraban sin tantos gritos o baile, enfocados en su líder.

La noche, para la que se dieron cita más de 85 mil asistentes, terminó con nota alta pasada la 1 de la mañana con “Close to Me”, “Why Can’t I Be You?” y “Boys Don’t Cry”.

También brilló con otros artistas británicos, incluidos dos originarios de Manchester: The Chemical Brothers y Noel Gallagher’s High Flying Birds, el segundo incluso tenía el escudo de su querido equipo de fútbol, Manchester City, en el escenario.

Noel Gallagher interpretó temas de su carrera solista como “Pretty Boy”, “Council Skies”, “Open the Door, See What You Find” y “We’re Gonna Get There in the End” en la primera mitad de su concierto. Después le preguntó al público si recordaban los años 1990 y la gente se emocionó pensando que tocaría una canción de su antigua banda Oasis.

“¿Alguien se acuerda de una canción que se llama ‘Stand By Me’?”, dijo, provocando gritos de emoción. “No la voy a tocar, pero ¿se acuerdan del lado b? se llama ‘Going Nowhere’”, agregó apagando las ilusiones del público con humor seco, antes de entonar esa canción.

La segunda mitad sí incluyó temas de Oasis como “Don’t Look Back in Anger”, “Live Forever”, “Little by Little” y “The Masterplan”.

La presentación de Noel en el Corona Capital se dio justo un año después de la de su hermano Liam.

The Chemical Brothers era una de las agrupaciones más esperadas y bastante antes de su concierto en el escenario Vans, el segundo más grande del festival, había una multitud.

El dúo, integrado por Tom Rowlands y Ed Simons, mezclaron dinámicamente temas antiguos como “Hey Boy Hey Girl” y “Go” con otros más contemporáneos como “Eve Of Destruction” y “MAH”, así como de su nuevo álbum