La Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) presentará pasado mañana, a las 8 p.m., y el domingo 26, a las 12 i.m., en el Palacio de la Música, una obra del compositor chino Tan Dun y el Concierto para piano no. 5 del francés Camille Saint-Saëns.

En rueda de prensa, ayer se dio a conocer los detalles del octavo programa de la temporada, que contó con la presencia del director artístico de la OSY, José Areán, y de la pianista Daniela Navarro.

Uno de los atractivos para estas presentaciones es la participación especial de la invitada mencionada, ganadora de varios concursos internacionales.

“En esta ocasión vamos a tocar una ‘passacaglia’, que es una pieza musical repetitiva que toma una serie de tonos con variaciones en su alrededor, acompañada de percusiones poco inusuales”, dijo José Areán.

“El Concierto para piano No. 5 no es muy conocido. Sin embargo, poco a poco se está dando a conocer porque más pianistas lo están interpretando. Es algo muy distintivo, precioso y virtuoso en Saint-Saëns, que tiene un aire místico. Es novedoso, no pierde su frescura”, manifestó Daniela Navarro.

Como novedad se permitirá el uso de celulares, con el objetivo de que sea un espectáculo más llamativo y dinámico, que contemple la colaboración de todos los asistentes, haciéndoles sentir que son parte de la magia musical de la velada.

“Esta vez se requiere la participación del público con una idea que rompe la barrera entre escenario y audiencia. Se les invita que hagan algo que está prohibido, que usen sus celulares. Siempre decimos en los recitales que no están permitidos, por lo que solicitamos que los apaguen, silencien o pongan en modo avión”, indicó José Aréan.

“A través de un código QR que les vamos a proporcionar en las redes sociales, y también de una aplicación especial, las personas podrán emitir a través de sus dispositivos cantos de pájaros. Podrán encenderlos para crear un árbol de sonidos”, explicó.

Efectos armónicos y belleza musical sería una manera de interpretar lo que ofrecerá el octavo programa.

“En los conciertos se entablan diálogos entre los músicos y el público. Esta será una experiencia mutua. Están todos cordialmente invitados”, compartió Daniela Navarro.

Los boletos, a $300, están a la venta en las taquillas del Palacio y en www.sinfonicadeyucatan.com.mx.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA