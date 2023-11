Monseñor Fabio Martínez Castilla, Arzobispo de Tuxtla, falleció este día según fue dado a conocer en las cuentas oficiales de la Arquidiósesis de Tuxtla a través de un breve comunicado.

En su cuenta de Facebook se publicó el siguiente mensaje:

“Comunicamos con gran pesar en el corazón al Pueblo de Dios que peregrina en esta Arquidiócesis de Tuxtla, que nuestro Arzobispo, Mons. Fabio Martínez Castilla, ha sido llamado hoy a la Casa del Padre, unidos en la firme esperanza en la Resurrección del Señor Jesús, invitamos a todos los fieles a elevar nuestras plegarias para encomendar su alma a nuestro Padre Misericordioso.

Pidamos a Dios nos conforte por este lamentable acontecimiento, siempre en la firme confianza en la vida eterna, a la cual estamos llamados a participar después de nuestro peregrinar en este mundo. Estaremos comunicándoles horarios de Misa de exequias.”

Horas después en la misma cuenta de la Arquidiósesis se emitió un breve comunicado. En éste se dio breve información sobre algunas de las complicaciones de salud a las que se vio expuesto el Arzobispo en los últimos meses.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano también emitió un comunicado para sumarse en la fe de la oración por su eterno descanso.

Alegre, sencillo, cercano al pueblo; un hombre de Dios de buen humor, de mensajes profundos, entregado, modelo de sacerdocio, entre otras cualidades de buen pastor, es como recuerdan desde Yucatán al arzobispo Fabio Martínez Castilla, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fallecido ayer a las 3:50 p.m. a los 73 años de edad.

El padre Alfredo Cirerol Ojeda, uno de los grandes amigos del arzobispo Fabio, recuerda que el día de su ordenación sacerdotal (el 29 de septiembre de 1976), el entonces seminarista Fabio fue ordenado diácono transitorio.

Cuando regresó estuvo algún tiempo en la parroquia de Peto y Umán, y estando en la segunda parroquia mencionada fue nombrado obispo de Lázaro Cárdenas, Michoacán y después lo nombraron arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 2003.

El sacerdote rector de la Villita de Guadalupe consideró que “monseñor Fabio Martínez dejó huella donde lo enviaron a servir porque es un hombre que se entregó por su generosidad en el servicio, por su esfuerzo, por mejorar las condiciones de la gente que está a su lado”.

“Fue un hombre realmente de Dios que claramente dejó esa huella de esfuerzo, de servicio, de no querer nada para sí mismo”, dijo en entrevista a Diario de Yucatán.

Hace una semana, el padre Cirerol Ojeda le dirigió unas palabras a través de una videollamada y aunque monseñor Fabio no podía contestar, sí escuchó lo que le dijo. “Le dije que tuviera fe y confianza”.

A su vez, la religiosa María Esther Pinto Canul, superiora local de las Madres Oblatas, consideró a monseñor Fabio “entregado a su sacerdocio, es muy universal, muy cercano a la gente”.

“Era muy cercano a la gente, muy feliz y animaba con su sonrisa a acercarse a Dios; mucha gente de Yucatán lo quiere aunque ya tenga muchos años que no viva en esta tierra”, dijo.

La religiosa conoció a monseñor Fabio cuando él era alumno en el Seminario Conciliar de Yucatán en los años 70. “Era un seminarista muy alegre, muy sencillo, espontáneo y muy seguro; él sabía lo que quería”.

Para ella, la huella que deja monseñor es renovar su consagración y que vale la pena seguir dando la vida por los sacerdotes, como lo hacen las Madre Oblatas. “Cuando tenga el encuentro definitivo con el Señor, él va a seguir pidiendo por nosotros, su sacerdocio no terminará, seguirá siendo eterno”.

El padre Ricardo Atoche Enseñat, rector del Seminario, compartió que conoció poco a monseñor Fabio porque era alumno cuando él acudía al Seminario y les compartía su experiencia.

“La verdad me encantaba escucharlo, me acuerdo cuando lo iban a ordenar obispo, él llegó al Seminario y le preguntamos cómo se sentía y nos dijo: ‘yo quiero ser una eucaristía para mi pueblo, quiero ser acción de gracias que se ofrece al Padre para mi pueblo’; eso me dio a entender cómo su corazón veía su sacerdocio como una acción de gracias a Dios”.