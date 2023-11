“Juanito y la creación del alux” es la obra de teatro que Gilma Tuyub y todo su equipo de trabajo presentará mañana, a las 12 i.m., en el Centro Cultural Olimpo.

Esta puesta en escena está dirigida a los más pequeños del hogar, en la que títeres les narrarán acerca de dos leyendas mayas.

Su trama se centra sobre la “catástrofe” que Juanito vivirá cuando visite a su abuela, ya que se quedan sin energía eléctrica y como consecuencia, el niño no puede usar su computadora. Incluso, no tiene su teléfono y no puede jugar videojuegos, por lo que se siente desesperado al no saber cómo quitarse el aburrimiento.

Sin embargo, su abuelita le dijo: “Hijo, lee los libros que hay aquí”, lo que ocasionará que descubra dos leyendas mayas.

La primera trata sobre el kakasbal, una entidad oscura que le encanta hacer maldades. En esta ocasión quiere llevarse el alma de un hombre trabajador, pero que ha sufrido mucha pobreza.

Desquita sus males en su perrito, aunque su mascota le dará una gran lección, enseñándole lo que es la lealtad hacia las personas.

Juanito también descubrirá la historia de la creación de un alux, en la que sabrá que requiere un X’men (brujo) para crear su propio aluxito para encargarle que cuide la milpa y ayude a que la cosecha prospere.

El montaje es apto para toda la familia, pero está enfocado especialmente al público infante.

Gilma Tuyub indicó que “Juanito y la creación del alux” despertará el interés de los niños. Por ello, invita a que las familias acudan al espectáculo teatral para que conozcan un poco más sobre la cultura maya y disfruten de su trama.

La temporada tendrá tres funciones extra. Los domingos 3 y 17 de diciembre se llevarán al cabo en el Centro Cultural Olimpo, a las 12 i.m.; y el día 10 del mismo mes en el Centro Municipal de Danza, a la misma hora mencionada.

El precio de los boletos es de $50 niños, estudiantes y personas mayores con credencial de Inapam, $80 público general. Las entradas estarán disponibles en taquilla dos horas antes de las funciones.— Ilsé Noh Canché