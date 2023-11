“¿CONQUE TÚ ERES REY?”

La cultura y la política modernas son democráticas y estamos muy lejos de las monarquías. Quizá por ese motivo la fiesta de Cristo Rey no sea comprendida suficientemente ni aceptada por muchas personas. Sin embargo, la liturgia nos pone hoy frente a esta fiesta de Jesucristo como “Rey del Universo”, al final del año litúrgico: “que toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre”.

Esta es la consumación de la fe cristiana: dar testimonio del señorío de Jesucristo, el único dueño de nuestras vidas, el que nos conduce a la plenitud. Todo otro señorío es secundario, pasajero y, a veces, idolátrico.

El reinado de Cristo no es la imposición de una forma de gobierno en la sociedad; es el afianzamiento de la fe en Cristo Jesús, el único que salva. Así se lo dejó claro Jesús a Poncio Pilato: “Mi reino no es de este mundo… Yo he venido para dar testimonio de la verdad”. Es Reino de justicia, de amor y de paz.

Aunque la solemnidad de Cristo Rey es de 1925, el símbolo de rey aplicado a Dios es clásico en la Biblia para expresar el misterio del Señor que, sentado en el trono de los cielos, logra guiar y gobernar todo el cosmos. Por eso las lecturas bíblicas de hoy se abren con una bella página del profeta Ezequiel en el que Dios aparece como el Pastor de su pueblo.

Un pastor que no se comporta como soberano alejado y explotador sino como compañero amoroso de sus hijos: conduce, busca la oveja perdida, venda las heridas, cuida a las enfermas, etc. La tela maravillosa de la salvación está entretejida por muchas manos que se ponen en sintonía con las de Cristo para preparar el alimento a los hambrientos, una ropa para el desnudo y un abrazo para el encarcelado y el enfermo…