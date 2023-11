¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey”, gritaban a todo volumen y con todo el corazón las cientos de personas que asistieron ayer a la fiesta de Cristo Rey, en la parroquia dedicada al Hijo de Dios y Santa María de Guadalupe, en el fraccionamiento Fidel Velázquez de esta ciudad.

La imagen del patrono fue llevada en procesión, por calles cercanas al templo, antes de la misa de la fiesta patronal que presidió el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, al mediodía.

La misa fue celebrada en el atrio del templo, que también es santuario del Divino Niño Jesús.

El arzobispo celebró con el presbítero Juan Pablo Moo Garrido, párroco, y el diácono permanente Ricardo Antonino Arias Otero.

A un costado del altar estuvo la imagen de Cristo Rey, a quien adoraron y dieron muestras de fe, devoción y amor.

El prelado expresó que los obispos escogieron esta fiesta para que sea la de celebración de los laicos.

“Celebramos con toda la Iglesia Universal la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, en el último domingo del año litúrgico”, dijo, y añadió que es para comenzar el próximo domingo el Adviento.

“Es una gran fiesta que corona la liturgia de todo el año. La liturgia celebra a Cristo, solamente a Cristo en su encarnación, nacimiento, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, pero también pascua de Cristo en María, pascua de Cristo en los apóstoles, pascua de Cristo en los mártires. Pasa por su vida, se manifiesta en ellos. Pascua de Cristo en los confesores, en las vírgenes y en todos los santos”.

“Así es que podemos decir que solamente celebramos a Cristo, nuestro Señor, y hoy, con esta solemnidad concluye este año litúrgico que continuará unos días más hasta el próximo sábado”.

Día de los laicos

“Este día, hace cinco años, en el 2018, los obispos escogimos que fuera el Día de los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Todos ustedes, los bautizados que no han sido ordenados diáconos, presbíteros, obispos, todos aquellos que no han hecho votos de vida consagrada. Son los laicos a quienes les toca una tarea importantísima, la tarea de santificar el mundo. Santificar desde la milpa, la pesca, la empresa, la escuela, el espacio cultural, el espacio deportivo, ahí un buen cristiano debe llevar el Evangelio con su testimonio y tú puedes ahí santificarte y anunciar a Cristo aunque no lo menciones de palabra, pero lo manifiestas con tu honradez, con tu laboriosidad; lo manifiestas con el respeto que tengas por los demás. Lo manifiestas rechazando la corrupción y la injusticia”.

“Hombres y mujeres íntegros que manifiestan el reino del Señor y lo construyen porque el trabajo diario del hogar y de cualquier espacio donde se ganen el sustento, el trabajo diario construye el reino de Dios y lo santifica.El trabajo santifica al hombre y a la mujer”.

“Por eso los obispos escogimos este día, en el que junto con muchos sacerdotes, muchos laicos también fueron perseguidos hace casi 100 años por nuestras autoridades civiles. Uno de ellos es Anacleto Gonzalez Flores, quien ya es beato”.

El arzobispo dijo que seguramente llegará a ser canonizado este abogado.

Expuso que todos pueden ser beatos y santos, sin importar la profesión y ocupación.— CLAUDIA IVONNE SIERRA MEDINA