“Lo que buscamos en el arte lo mismo que en el pensamiento, es la verdad”. Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Del 19 al 24 del presente mes y año se realizó en Ciudad de México el Tercer Encuentro Internacional del Proyecto Yucunet, con sede en la Unidad de Posgrado de la institución anfitriona Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A dicho evento asistieron representantes de diversas instituciones socias: Universidad NOVA de Lisboa, Universidad Católica y Universidad de Oporto de Portugal; Universidad de Santiago de Compostela de España, Museo Nacional de Arte e Instituto Superior de Arte de Cuba; y por México estuvieron presentes la Universidad Autónoma de Yucatán, Fab City y Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (Macay).

El encuentro tuvo como finalidad la clausura de las actividades preparatorias de las diversas maestrías que se impartirán a partir de septiembre de 2024, tanto en Cuba como en la Uady, gracias al cofinanciamiento de Erasmus+ (Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios) y la Dirección General de Educación y Cultura (Eacea) de la Unión Europea.

El programa fue variado y extenso, en el cual se analizaron las sinergias para la colaboración y realización de proyectos futuros entre las diversas instituciones involucradas dentro del consorcio; así como la realización de talleres, performances, reuniones de evaluación de la calidad y la sostenibilidad del proyecto; la realización de círculos de discusión de arte contemporáneo, producción simbólica y mediación intercultural.

Un proyecto educativo como el presente es sin duda alguna de gran relevancia, ya que abre a través de la instauración de las maestrías en temas de Patrimonio y Arte Contemporáneo una posibilidad de profesionalización de las estructuras existentes, además de generar una opción educativa novedosa como programa de investigación-acción.

Los posgrados o maestrías son un grado académico que se realiza una vez que el estudiante concluye el nivel de licenciatura y obtuvo su título.

Por lo cual, una maestría permitirá que el interesado se especialice, profundice y se actualice en un área de conocimiento, en este caso de Patrimonio Cultural y Arte Contemporáneo, que apoyará al desarrollo de competencias para su desempeño profesional, además de permitir a los interesados en continuar su preparación académica o docente con un posgrado, para que puedan capitalizar su trabajo y acreditar una mayor preparación reforzando su perfil laboral.Este tipo de experiencias pedagógicas-prácticas innovadoras, permitieron que instituciones con vocaciones y finalidades distintas, debatieran sobre los desafíos actuales y las posibles estrategias de colaboración entre museos y universidades, lo cual llevó a incentivar la investigación sobre las prácticas museales para la producción y transferencia del conocimiento al público, y en el cual no solo se analizaron los programas académicos que se pondrán en aplicación a través de la enseñanza, sino la relación con la que puede contribuir a la formación de artistas, sus dimensiones prácticas y teóricas, formales y no formales, institucionales y no institucionales, tanto a nivel temático como metodológico.

La colaboración y la permeabilidad entre las propias universidades y las instituciones museísticas, como la Uady y el Macay, es muestra clara de que estas sinergias nacen de la necesidad de un enriquecimiento mutuo.

Por lo tanto, merecen ser destacadas por su singularidad y deben ser valoradas como referentes culturales y educativos en nuestro país, porque su trabajo conjunto, como instituciones sólidas, les permite abordar temáticas vinculadas a la faceta social del quehacer cultural, en sus vertientes inclusiva y comunicativa (dispositivos de mediación o sea, la estrategia de actividad cultural dirigida al intercambio del conocimiento entre personas con relación a los objetos museísticos), con una visión a largo plazo que beneficie los cuadros laborales en un territorio de aprendizaje fértil de nuestras instituciones artísticas y culturales, pues se sustentan y retroalimentan desde la actividad educativa y de investigación a nivel superior universitario, y cuyo objetivo es iniciar un proceso de diálogo a largo plazo.

Curador