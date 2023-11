Desde hace ocho años, Mérida cuenta con un invitado que ya es parte del universo cultural yucateco. Se trata del artista plástico tabasqueño Darío Villasís.

Asistente asiduo a La Noche Blanca, la galería que lleva su nombre, ubicada en el corazón del barrio de Itzimná, exhibe desde el pasado viernes 24 su colección titulada “Crónica de un cuerpo erótico olvidado”, en la que enaltece a la mujer en todas las etapas de su vida.

Conformada por un total de 16 piezas al óleo y acrílico, de 100 x 80 cm cada una, y realizadas en un lapso de tres meses, es una serie que, como el mismo autor manifiesta en la inauguración, se la debía hace mucho tiempo.

Fiel a que los lienzos de sus colecciones en conjunto sean una crónica bajo una temática específica, en esta ocasión se la dedica al erotismo y sensualidad del cuerpo femenino.

“Mi colección ‘Crónica de un cuerpo erótico olvidado’ es un homenaje a la belleza de la mujer, a esa que no es visible, pero que se percibe cuando habla, camina o se sienta, pasando a un segundo o tercer plano la edad o figura”, detalla el pintor.

“Cuando la edad marchita el exterior, no debemos olvidar esa sensualidad que llevan dentro las mujeres y que las hace únicas”, agrega.

Con tres décadas de carrera en el arte plástico mexicano, Darío Villasís ha presentado sus obras no solo en México, sino también en Cuba, Venezuela, Panamá, Colombia, España y Holanda, entre otros países.

Acompañado de su familia y amigos, comparte el proceso de su más reciente colección, la cual permanecerá exhibida en su galería, situada en la calle 18 número 96 entre 21 y 21-A, en el barrio de Itzimná.

Nacido en Tenosique, Tabasco, pero radicado desde hace años en Cárdenas, municipio del mismo estado, afirma que nunca le ha pasado por la mente abandonar la pintura, disciplina que llegó en su infancia.

“Estos treinta años en la plástica mexicana me han dado muchas satisfacciones personales. Es un oficio que me apasiona y me mantiene en producción permanente”, recalca.

Próxima colección

A la par de impartir clases de arte a niños y adolescentes, Darío Villasís actualmente trabaja en una nueva serie que titularía “Somos lo que pensamos”, en la que pretende explorar esa parte oculta que no mostramos muchas veces.

“Será una crónica plástica más psicológica”, finaliza.— Renata Marrufo Montañez