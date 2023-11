Sombrío, nebuloso, turbio en perspectiva, el mundo de lo maya enfrenta un momento crucial en su existencia, un cisma en su cosmovisión proveniente del exterior se traduce en enormes porciones de naturaleza mutilada en aras de un progreso, que priva de identidad y confronta a las generaciones pasadas con las del presente.

“Yeeb sáastun” es el título de la propuesta plástica de la fotógrafa Patricia Martín, que enmarca una exposición fotográfica en el anexo de la Pinacoteca del Estado “Juan Gamboa Guzmán”, en el callejón del ex congreso del Estado, ahora Palacio de la Música, que se complementará con el “perfomance” que presentarán Socorro Loeza y Osvaldo Káatsi, pasado mañana, a partir de las 8 p.m.

Se trata de un proyecto que solo podrá admirarse una noche, pues el espacio en el cual se estará escenificando es un área restringida en proceso de habilitación, que forma parte del proyecto de la Pinacoteca del Estado.

Desde la perspectiva del catedrático Felipe Zúñiga de la Universidad de las Artes de Yucatán (Uady), “Yeeb sáastun” de Patricia Martín es producto de un intenso diálogo entre la fotografía documental y la poesía visual, con la finalidad de producir recreaciones de relatos, mitos y leyendas tradicionales mayas, en los que encontramos una ritualidad en la que el lamento circula entre las imágenes, las palabras, los cuerpos y el territorio.

El trabajo es resultado de un largo proceso de co-creación espontánea y horizontal que dio inicio hace ya casi una década, a través de visitas a poblaciones como Xocén, Xocempich, Oxkutzcab y Dzitás, ubicadas a los alrededores de Valladolid.

“Yeeb sáastun” juega con la metáfora del saástun o “piedra de luz”—un instrumento empleado para la adivinación en la tradición maya—que consiste en un trozo de cristal de roca pulido. Por su parte, la palabra “Yeeb” significa “neblina”.

La artista nos presenta un “sáastun opaco” como señal de un mal presagio, una visión incompleta, ominosa y en momentos, siniestra. Esta exhibición nos plantea el ejercicio de la fotografía como un acto performático de “adivinación”, una quiromancia por medio de la imagen para convocar el carácter luctuoso de la crisis contemporánea del mundo maya.

Dentro de estos registros encontramos referencias a rituales aún practicados en la península, como el caso del Jéets’ Méek’, ceremonia maya que se hace para proteger a los niños al cumplir los cuatro meses edad y en la que se ofrenda el maíz sagrado a los cuatro puntos cardinales de la milpa donde se siembra el alimento.

Otro ejemplo es la imagen que reimagina al aj ts’oon kéej, el cazador de venados, cuya acción ya no forma parte de la sacralidad maya, sino que se ha transfigurado en “el mal de la caza”, resultando en depredación y destrucción.

Para Martín, el espacio natural tiene connotaciones fantásticas y surreales. En los parajes retratados se vislumbran fantasmagorías y apariciones: entidades no humanas como un alux, la Xtáabay de cabellera larga, las emanaciones del mal aire, un wáay-toro, entre otros.

Por otro lado, en las estructuras arquitectónicas que aparecen en los registros fotográficos, atestiguamos una sucesión entre pasado, presente y futuro.

El arco maya actúa como umbral o marcador del inicio del monte que se emplaza más allá de los espacios domesticados, colonizados y modernos.

Las estructuras de vivienda tradicional o vernácula en binomio con el paisaje selvático se conjugan entre sí, dando por resultado una visión de abandono, de una promesa trunca y de la imposibilidad de habitar en este mundo en la forma tradicional.

Estas estructuras arquitectónicas “vacías” o inacabadas nos hablan de un proceso incierto entre la ruina y la construcción.

Como última premonición del “sáastun nebuloso” cierre de esta secuencia de visiones, aparece la imagen del territorio actual de Yucatán: lotificado y deforestado a causa de la especulación inmobiliaria.

Este mal presagio nos habla del futuro incierto del mundo maya en la península. A pesar del ánimo más bien lúgubre de la muestra, cargado de melancolía, se contraponen retratos vibrantes de mujeres, infancias y hombres mayas que habitan un mundo que se va desvaneciendo frente a nuestros ojos, pero que resplandece con la intensidad de una hoguera.

Este proyecto está realizado con el patrocinio y apoyo de Catherine Petitgas (Coleccionista y Promotora de Arte contemporáneo) & Proyecto Y (de Fritzia Irizar y Oscar García, Artistas y creadores de la plataforma de promoción de Arte Contemporáneo en Yucatán), en el toman parte Felipe Zuñiga como Artista, Curador y Crítico de Arte ; el Performance de Socorro Loeza/ Actriz, Activista por los derechos del pueblo maya y Osva Kaátsim/ Artista visual y performance y Marcela Palacios, gestora cultural y coordinadora de la pinacoteca del Estado y el apoyo de Pamela Monsreal, Arquitecta y diseñadora gráfica.

Sobre la expositora

Patricia Martín estudió Artes en México, Francia y España. Ha sido becaria del Sistema Nacional de Creadores y de Jóvenes Creadores del FONCA, al igual del Programa para las Culturas Comunitarias y del Gobierno Francés.

Igualmente, realizó residencias de creación en el Banff Centre for the Arts en Canadá, la Cité Internationale des Arts de París, en Venezuela con el CONAC y en el International Studio & Curatorial Center, ISCP de Nueva York. Ha expuesto en México, Estados Unidos, Japón, Francia, Venezuela, Colombia, España, Canadá y China.

Su obra forma parte de las colecciones del Kiyosato Museum of Photographic Arts de Japón, La Fundación Televisa, La Lehigh University de Pennsylvania, el Museum of Fine Arts de Houston, La Fototeca Nacional del INAH, El Museo del Chopo, La Colección FotoMuseo de Bogotá y El Museum of Photographic Arts MOPA de San Diego, entre otras.

De igual manera, ha participado en numerosos encuentros como Fotofest en Houston, PhotoEspaña, El Jardín de Academus, Laboratorios de Arte y Educación en el MUAC de la CDMX y el Encuentro de Arte y Activismo Visible Rights en La Universidad de Harvard.

En 2007, dirigió La Fototeca de Veracruz. Reside en Mérida, donde realiza diversos proyectos relacionados con la cultura peninsular y dicciones bilingües maya-español bajo el sello nombrado “Proyecto Meteorito”.— Emanuel Rincón Becerra