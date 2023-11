Gratificante y satisfactorio es el trabajo que realizan los voluntarios que colaboran en el Centro de Integración Juvenil (CIJ), quienes por medio de diversas actividades promueven no sólo la prevención de las adicciones, sino que con su trabajo hacen posible la captación de recursos para que los programas que manejan puedan operar.

Así lo señalan Laura Castro Gamboa y Carlos Bello Blanco, presidenta y secretario del Patronato de los Centros de Integración Juvenil en Yucatán, respectivamente, quienes desde hace más de 10 años se unieron al trabajo de voluntariado en esta institución.

Como cabeza del Patronato realizan una labor que se encamina a la captación de recursos para que los programas que el CIJ desarrolla en sus dos unidades de atención en Mérida (Centro y Periférico) puedan operar, y son el enlace con la sociedad para llevar el mensaje de la prevención contra las adicciones y dar a conocer las acciones que el Centro de Integración Juvenil realiza en beneficio de personas de todas las edades, pero principalmente niños, adolescentes y jóvenes.

En Conmemoración

El próximo martes 5 se conmemora el Día del Voluntariado, por lo que el CIJ celebrará la efeméride con una actividad que se llevará al cabo el sábado 2 en la unidad de Periférico, la cual está dirigida a los jóvenes voluntarios que colaboran con la institución.

En ese marco se hará entrega de la medalla al voluntario y voluntaria del año, a quien se elige acorde a la actitud que muestra en su labor, que propone y da el plus en su trabajo. Luego de la entrega de la medalla se ofrecerá un taller a los jóvenes que impartirá Julio Nava, con el tema de ruptura de resistencias psicofísicas.

Cada año se ofrece un taller a los voluntarios, que este año son alrededor de 50.

Al término de esa actividad se tendrá una convivencia en la que disfrutarán de un refrigerio.

Los voluntarios del CIJ participaron el domingo pasado en la Carrera Megamedia apoyando con la hidratación de los corredores y la entrega de medallas, entre otros. En el CIJ se tiene como voluntarios a jóvenes que realizan su servicio social o prácticas profesionales en el sitio, que son de carreras como psicología, trabajo social, criminología, nutrición y medicina, provenientes de distintas instituciones educativas del Estado.

Señala Laura Castro Gamboa que el trabajo que se realiza en el área de la prevención de adicciones es importante, pues incrementó el consumo de drogas en el Estado, sobre todo entre los jóvenes y mujeres. Y cuando se habla de adicciones, puntualiza que abarca la adicción al alcohol, los cigarrillos, la mariguana, cocaína y el fentanilo, entre otras.

Resalta que ante la aprobación en el consumo de mariguana en algunas entidades, el trabajo como agrupación es hacer saber a la población que la mariguana sí causa daño, lástima la vida, fractura familias y descompone la vida social.

Sobre la labor de ser voluntaria del CIJ, afirma que es gratificante, y un área en la que se involucró porque siempre le ha gustado el tema del servicio.

Recuerda que fue el exdirector del CIJ Víctor Roa, quien la invitó a unirse como voluntaria, desde el año 2010, aunque fue en 2012 cuando se integró formalmente.

Externa que una de las cosas más complicadas es la obtención de recursos que es primordial para que el CIJ pueda operar sus programas, entre los que están no sólo la atención a las personas con adicciones, sino también el trabajo de prevención en las colonias y zonas de alta marginación donde las drogas permean el entorno, y en las pláticas que ofrecen en escuelas y centros de trabajo.

Llamado a apoyar

Afirma que las personas que no conocen de cerca el trabajo del CIJ o que de plano tienen total desconocimiento sobre la labor que hacen, no cooperan con esta causa, pero cuando viven de cerca la labor que realizan y se dan cuenta de su trascendencia es cuando apoyan.

Por su parte, Carlos Bello, quien también ya lleva una década en el Centro de Integración Juvenil, indica que es muy satisfactorio el poder apoyar en la prevención de las adicciones, sobre todo cuando ve a niños pequeños de 9 años que viven en un entorno peligroso en cuanto al riesgo de consumo de drogas, y que gracias al trabajo que se realiza con ellos en sus comunidades se logra marcar un camino diferente para ellos, en el que se vuelven artistas porque pintan, dibujan, cantan y tocan instrumentos.

Comparte que hay personas que no se preocupan ni colaboran con esta causa, porque no la sienten cercana, piensan que no les va a tocar, pero cuando llega, cuando un amigo o familiar cae en las redes de las adicciones comprenden lo importante que es la prevención, y se genera la empatía.

El próximo año el Centro de Integración Juvenil Mérida cumplirá 50 años, y con ese motivo tendrán varias actividades conmemorativas que estarán dando a conocer, y entre las que se incluirá la carrera que organizan anualmente en el mes de octubre.— IRIS Margarita CEBALLOS ALVARADO