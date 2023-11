Recientemente hemos visto en diversos medios de comunicación la iniciativa de ley que pretende legislar la eutanasia en territorio mexicano. Se intenta aprobar en la Comisión de salud un peligroso dictamen que busca imponer la eutanasia en el sistema público de salud, bajo el eufemismo de muerte digna y sin dolor.

Propone derogar una fracción al artículo 3 y derogar el 161bis 21 del ordenamiento antes citado.

La eutanasia se define como: “El acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente que sufre una enfermedad terminal o una condición médica irreversible, a petición expresa y voluntaria de dicho paciente”.

¿Qué implica esto? Plantea otorgar el supuesto “derecho” a las personas a que decidan sobre el término de su vida en sí mismos, de una manera feliz y tranquila, cuando padezcan una enfermedad terminal, agonía o una condición médica irreversible.

Señala como condición médica irreversible: aquella situación que, sin producir la muerte inmediata, genera dolor físico o sufrimiento emocional intenso continuo o crónico, que limita el ejercicio de una vida libre y autónoma y que no responde a los tratamientos curativos disponibles al alcance del paciente.

Refiere que la eutanasia se llevará al cabo de manera humana y digna, utilizando métodos médicos apropiados para garantizar la tranquilidad, la comodidad y la ausencia del dolor del paciente.

La eutanasia es suicidio, si se hace por uno mismo; es homicidio si se hace sin el consentimiento de la víctima; y es suicidio y homicidio si se hace por otro con el consentimiento del enfermo. Ninguna clase de eutanasia es lícita: ni la pasiva ni la activa, ni la voluntaria ni la involuntaria. “Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de las personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable”.

Se quiere justificar la eutanasia como el derecho a morir, ya que se considera inhumano exigir que una persona se mantenga con vida contra su voluntad.

La muerte del hombre es un hecho inevitable, pero ¿existe el derecho de dársela a otro cuando la solicite? Al respecto, la enseñanza cristiana sostiene que nadie es dueño absoluto de su propia vida, ni de la vida de los demás.

Existe, en cambio, el derecho a morir con dignidad, es decir, sin sufrimientos innecesarios o inútiles; pero no puede admitirse el derecho a disponer de su propia vida ni de la ajena. Por lo tanto, el derecho a morir con dignidad no lleva consigo el derecho a la eutanasia. El derecho a la vida, que es inalienable, no puede contradecirse con el derecho a la muerte. La muerte, con los sufrimientos y humillación que la acompañan, forma parte de la condición humana. La dignidad del hombre se basa en la aceptación plena de esa condición humana y no consiste en querer escapar o evadirse de la misma. Tal actitud sería una cobardía o engaño.

El derecho a morir con dignidad requiere en favor del enfermo o anciano los cuidados necesarios, que siempre deben ser humanizados, es decir, que alivien sus sufrimientos y angustias y lo ayuden a morir serenamente, no prolongando inútilmente su agonía.

“Nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie además puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros confiados a su responsabilidad, ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Se trata, en efecto, de una violación a la ley divina, de una ofensa a la dignidad de la persona, de un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad”.— Coordinador diocesano para la Pastoral de la Vida.