Como es tradición, la Asociación Hunab llevará un cargamento de regalos, ropa, cobijas y útiles escolares a una decena de comisarías de Tizimín en el marco de la fiesta de los Reyes Magos como parte del programa “Recolectando sonrisas”.

El 10 y 11 de enero los integrantes de la organización visitarán comunidades lejanas y pobres para hacer realidad las solicitudes que han recibido por medio de 800 cartas que han escrito niños y abuelos.

La organización está solicitando apoyo a la comunidad para que done juguetes y ropa, ya sea nuevos o en buen estado, así como útiles escolares. También requiere de la colaboración de las personas para armar los paquetes que van a entregar en enero próximo.

Maritza Morales Casanova, presidenta de Hunab, indicó que los donativos se recibirán en el parque Ceiba Pentandra, de la colonia Nuevo Yucatán. Ahí también están preparando los paquetes de regalos.

“Como cada año, estamos recibiendo las cartas de los 10 comisarías de Tizimín y son 800 cartas, tanto de niños como de abuelos”, dijo. “Cada año les llevamos su regalo del Día de Reyes en bolsas de tela que envían los niños y adultos mayores”.

La entrega de los regalos serán en dos rutas: Dzonot Mezo y El Limonar.

La entrega de los regalos se hace en una manera para no contaminar: para evitar la generación de plásticos, niños y adultos hacen sus bolsas de tela, en las que se entregan juguetes, ropa, dulces y útiles escolares; y en el caso de los abuelos, cobijas y despensas.

Maritza Morales remarcó el esfuerzo de entregar lo que se pide en las cartas. “Piden mucho libretas con portadas de Frozen, bolígrafos de gel de colores, así como balones de fútbol”.

Como forma de agradecimiento por los donativos, el parque Ceiba Pentandra se ofrece “Busca un ave”, una visita al parque. “Tiene una exposición fotográfica, cuya entrada tiene un costo, pero por donar quedarán exentos del pago”.

La organización ya adquirió a buen precio 300 kilos de dulces y ahora deberán hacer 800 paquetes. “La invitación también es para que las personas ayuden a armar los paquetes para que hagan voluntariado, nos faltan muchas manos”.

También se necesitan cerca de 400 litros de gasolina para llevar los regalos, por lo que también aceptan donativos de vales de gasolina.

Mudanzas Continental les donará el camión para hacer esta actividad.

La donación de juguetes, artículos escolares, despensas y cobijas es una labor social que realiza desde hace más de 25 años que comenzó en Mérida, pero luego llegaron a Tizimín.

Los donativos los reciben de lunes a domingo de 8 a.m. a 7 p.m. en el Parque Ceiba Pentandra (calle 29 entre 48, de la colonia Nuevo Yucatán). Para el voluntariado, el horario es de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes, y los sábados, de 8 a.m. a 3 p.m.

Para mayor información www.hunab.info y en el número telefónico 9991-01-54-92. Los donativos en efectivo son deducibles de impuestos.— CLAUDIA SIERRA MEDINA