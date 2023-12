“México siempre ha sido una fuente de inspiración para mí, un segundo hogar. Me encanta su increíble cultura: el Día de los Muertos y las mariposas de Michoacán. Mucha gente dice que mi trabajo trata sobre la muerte cuando no es así, trata sobre la vida, y la muerte es simplemente una parte de la vida. Mi madre me enseñó a enfrentarme siempre a las cosas de la vida que no puedes evitar”, indicó.

De un vistazo

Grupo artístico

Damien Hirst es integrante del colectivo Young British Artists, del que también forma parte Tracey Emin.

Obra de fama

En 1991 creó una de sus piezas más conocidas: “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo)”: un tiburón tigre de metro y medio de largo en formol.