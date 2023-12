“Escucha, pueblo mío, te lo advierto, ojalá me escucharas, Israel: No tengas en tu casa un dios extraño, ni te prosternes ante un dios de afuera: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto… Pero mi pueblo no me quiso escuchar, e Israel no me obedeció. Los dejé, pues, que siguieran sus caprichos y caminaran según su parecer”.

“Ah, si mi pueblo me escuchara, si Israel fuera por mis caminos, sometería en un instante a sus enemigos, volvería mi mano contra sus opresores.” (Sal 81, 9-15)

Queridos hermanos mexicanos, hace 492 años, la reina del universo, salió al encuentro de un pueblo, inició la fundación de una nación y se quedó a vivir, en el corazón mismo de esa privilegiada nación que hoy es México.

Vino en momentos dolorosísimos, de absoluta desesperanza para los habitantes de estas tierras y su presencia, les trajo luz, esperanza, alegría y paz; y nació un amor mutuo que creció y se fortaleció con el tiempo. Pero, ¿Qué hemos hecho ahora de este amor?

Nos hemos dejado engañar por el más grande enemigo de los hombres, satanás, que con su astucia y sus mentiras, ha conseguido que N.S. Jesucristo sea expulsado como Rey de esta querida nación mexicana y de muchos ámbitos de nuestra vida familiar y personal y se le ha cambiado por falsos dioses.

El resultado es que estamos viviendo lo que podríamos llamar “El ocaso de lo que un día fue nuestra amada, respetada y admirada, nación mexicana”.

Estamos descendiendo en caída libre hacia el precipicio y muchos la observan con total indiferencia ¿Qué nos pasa? ¿Qué somnífero nos dieron que no somos capaces de despertar y de hacer algo por evitar esa debacle?.

Volvamos al origen. Reflexionemos, ¿Quiénes somos los mexicanos? ¿Qué misión tiene esta nación en el concierto de las naciones? y ¿Por qué quiso quedarse la Madre de Dios en el mismísimo corazón de esta nación? Lógicamente no fue para que, tiempo después, olvidando las maravillas de Dios, nos convirtiéramos de nuevo en una nación pagana; no fue para estar divididos como si fuéramos no hermanos sino enemigos.

Ciertamente tampoco fue para expulsar de nuestra vida pública y privada al Único Dios Verdadero el que Ella nos trajo, permitiendo así, que el enemigo de Dios quien siente un odio profundo por los humanos, ocupe ese vacío y nos esté empujando como en una resbaladilla, al fondo del abismo. ¡Cuánto dolor ha de haber en el corazón de la Madre!Acabamos de ser testigos del evento descrito como apocalíptico que aconteció en Guerrero. ¿Cómo explicarse humanamente que con toda la experiencia y todos los adelantos de la tecnología no se haya podido detectar a tiempo la peligrosidad del huracán? ¿No nos dice algo un suceso tan devastador? ¿No será un anuncio profético de hacia dónde nos estamos encaminando?

Estamos en momentos decisivos de la historia, no solo de México sino del mundo entero.

Querámoslo o no cada uno de nosotros estamos inmersos en una colosal batalla espiritual de proporciones apocalípticas entre el bien y el mal.

En nuestro letargo, el mal ha crecido hasta conducirnos a un escenario desproporcionado como el de David contra Goliat y esto puede causarnos temor, pero recordemos que la victoria final es de Dios y se la da a quienes ponen toda su confianza en El.

Las Sagradas Escrituras están plagadas de estos ejemplos. El pequeño David venció al poderoso gigante Goliat porque salió a luchar no por sus intereses, sino por los derechos y la honra de Dios y así consiguió la inimaginable victoria.

No tengamos miedo si somos pocos, si somos pequeños, si somos débiles. Si nos alistamos en el bando de Dios, El estará de nuestra parte y alcanzaremos la victoria. Pero no nos equivoquemos, lo que está en juego no es solo nuestro destino actual sino también nuestro destino eterno.

En el 2do. Libro de las Crónicas, capítulo 20 versículo 15, Dios responde a la oración confiada del Rey Josafat. El profeta dice: Oíd, todo Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Yahvé os dice así: “No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la batalla, sino de Dios”.

Dios espera de este pueblo a quien tanto ama, la fe y la confianza en El y en nuestra Reina y Madre Santa María de Guadalupe, quien tantas veces ha venido en nuestro auxilio cuando con fe la hemos invocado.

Pero el primer paso es reconocer humildemente que hemos pecado, que hemos traicionado el amor de Jesucristo y de María Santísima, personalmente y como nación; que la situación en la que nos encontramos, nosotros la hemos propiciado al quebrantar los mandatos de Dios.

Una nueva oportunidad se abre ante nosotros este 12 de diciembre, Día de gracia y de perdón, expresemos de corazón nuestro arrepentimiento y nuestro propósito de cambiar lo que tenga que ser cambiado y después, solo después, supliquemos la ayuda y la misericordia de María Santísima y de Dios con la certeza de que Dios nunca desoye la súplica de un pecador arrepentido.

Me permito recordar una exhortación del Papa Benedicto XVI: “No tengan miedo al mundo, ni al futuro, ni a su debilidad. El Señor les ha otorgado vivir en este momento de la historia, para que gracias a su fe, siga resonando su Nombre en toda la tierra”. Esta es nuestra misión.

No estamos solos, nuestra Madre Santísima sigue estando con nosotros y hoy nos repite:

“Hijito mío, nada temas. ¿No estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu Madre?”