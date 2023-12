Dice un antiguo proverbio budista: “No te molestes con el pozo que está seco porque no te da agua, mejor pregúntate por qué tu sigues insistiendo en sacar agua en donde ya ha quedado claro que no puedes encontrarla”.

Y es que muchas veces en la vida nos encontramos desde el brocal del corazón intentando llevar hacia nosotros personas o situaciones que ya no tienen cabida en nuestra existencia, por los diferentes cambios que todos experimentamos a lo largo de nuestro camino por este plano y nos aferramos a una realidad caduca.

A veces la nostalgia nos mueve, aunque sabemos que no son más que anhelos y recuerdos que vamos acumulando. Otras, bajo la premisa que “el amor todo lo puede”, seguimos intentando llenar nuestras vasijas emocionales, sin tener claro que no solo no se puede todo, sino que además no todo se vale por amor.

Necesitamos realmente una gran responsabilidad afectiva para poder descubrir y llevar relaciones lo más sanas posibles en nuestro ámbito laboral, familiar y personal.

Nunca será suficiente el “amor a la camiseta” en un trabajo, ni el dar hasta el último aliento por nuestra familia o tampoco la amistad es un tesoro, y mucho menos el enamoramiento es maravilloso si no existe una reciprocidad. En ocasiones una de las partes podrá aportar más y en otras menos, lo verdaderamente importante es ir procurando que el flujo del dar y recibir sea constante y vaya sumando a nuestro crecimiento y enriqueciendo nuestra experiencia.

De otro modo el refrán que dice: tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe, se convertirá en una penosa realidad y una vez roto difícilmente las piezas tendrán el engranaje de antes.

Por eso antes de enfadarnos con un momento que nos resulte adverso, observémonos y valoremos en qué invertir nuestro tiempo, pues ése no tiene ticket de reembolso.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación.