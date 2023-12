Durante muchos años, la muralista Juana Alicia escuchó a su esposo, el también artista visual Tirso González Araiza, narrarle la historia de la Xtabay, particularmente de la que se aparecía en el municipio de Oxkutzcab.

“Un día le dije: ‘¿Por qué no lo escribes?’. Y empezó a escribirlo y se expandió y expandió su imaginación de una forma tan pictórica y tan visual…”, señaló la artista, originaria de Estados Unidos, al hablar del origen de “El libro de los libros, la Xtabay”, de la que esta mujer mitológica es protagonista.

El título, junto con bocetos, serigrafías y grabados realizados por Juana Alicia, que contienen textos explicativos de su realización, forma parte de la exposición que anoche se inauguró en el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, donde permanecerá instalada hasta mayo de 2024.

En entrevista con Diario de Yucatán, y tras reconocer que la leyenda de la Xtabay es muy conocida por los yucatecos, González Araiza aseguró que el libro no presenta la leyenda en sí, sino que solamente está inspirado en esa figura femenina.

Además, el ejemplar, al menos el que se exhibe en el recinto museístico, con todas sus páginas desplegadas hasta parecerse a lo que se conoce como libro mural, no solo se lee, sino que igualmente se recorre para admirar las ilustraciones.

En el caso del texto, González Araiza dijo que no es el mismo cuento que la mayoría ha escuchado.

“Yo diría que es una adición o una respuesta a las dudas que nos deja la leyenda cuando la escuchamos, por ejemplo, ‘¿dónde vive la Xtabay?’”, manifestó.

Asimismo, indicó que eligió a la Xtabay como personaje de su publicación porque es muy difícil escapar de su embrujo.

“Creo que no hay un artista que no haya abordado esta leyenda en todas las disciplinas, pues existen canciones, cuentos, películas y vídeos dedicados a ella. No es extraño que nos dejáramos seducir por ella”, agregó.

El proyecto data de hace varios años, cuando González Araiza contaba la historia, agregándole otros elementos hasta que su esposa le sugirió que la escribiera.

Considerándose más artista gráfico que escritor, asumió el reto de la escritura con la ayuda de una correctora de estilo y de personas que le dieran su opinión, aunque aclaró que, más que un libro, su obra es un libro de arte o arte objeto.

Recalcó que la principal aportación de su título a la cultura yucateca lo representan, en primera instancia, las imágenes ilustradas por Juan Alicia, incluidas en “El libro de los libros, la Xtabay”.

En su formato de arte objeto tiene un precio de 2,000 dólares y está disponible en lengua maya e inglés. La curaduría de la exhibición estuvo a cargo de Michael Covián Benites.— IVÁN CANUL