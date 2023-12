Este aniversario sacerdotal le da gracias a Dios y le pide que le conceda mucha salud para poder seguir trabajando ya que él no se piensa jubilar.

Monseñor Vargas asegura que se ha mantenido firme en su vocación gracias a la Eucaristía y a la Virgen de Guadalupe. “Todos los días aunque no haya gente, celebro misa hasta cuatro veces”.

De un vistazo

Construcción

Monseñor Manuel Vargas Góngora construyó la iglesia de San Francisco de Asís, la capilla de la Castilla Cámara, una parte de la de la Melitón Salazar, y la iglesia de Nuestra de la Salud y San Jerónimo, de la Vicente Solís.

“Un milagro”

Su historia sacerdotal no hubiera llegado a los 65 años de no ser porque evitó resultar herido cuando del techo de la iglesia de la Castilla Cámara cayó un galón de concreto a centímetros de él. “Ha sido un milagro, Dios me ha permitido llegar a 65 años de sacerdocio”.