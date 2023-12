La cantante Miriam Solís, originaria de Guadalajara, se unió anteayer a la semana dedicada al maestro Armando Manzanero, con su concierto titulado “Señor Amor”, que recordó al músico en el Gran Festival del Palacio de la Música.

En este concierto dedicado al amor estuvo acompañada del género del mariachi, estilo del último disco que el homenajeado compuso para ella, nombrado igual que el evento.

“’Me dedico a cantar música mexicana’, de esta manera me presenté ante el maestro Manzanero un 15 de septiembre en la embajada de México en Brasil. Él me dijo ‘Tú necesitas una buena canción’, a lo que le respondí ‘Usted me la podrá dar’. Su respuesta fue ‘Búscala en México’. Pasaron los años hasta que puede trabajar con él”, rememoró la artista.

En la velada se proyectó un vídeo en la que el cantautor explicaba por qué apoyó a Miriam Solís.

“Usted es una señora que tiene todo para ser buena en su carrera. Aparte me gusta mucho cómo canta, por lo que les pido a Dios y a esa señora que amo tanto, a la Virgen de Guadalupe, para que usted esté en el lugar que se merece en la música mexicana”, escucharon los presentes en el metraje.

La gente, entre aplausos, valoró aquel recuerdo que Miriam Solís les compartió, ya que además de escucharla interpretando los éxitos del compositor, también acudió para recordar al maestro Manzanero, cuyas piezas musicales enamoraron al país.

“Escuchar las canciones de uno de los más grandes con este homenaje me entusiasma. Es diferente venir por trabajo a disfrutar como espectador, realmente hay una gran diferencia”, manifestó el Jesús Mejía Hernández, periodista de profesión.

“A mí me encanta la voz dulce de Miriam y me gusta verla junto con los mariachis. Me iré satisfecha de la presentación porque me llena el corazón”, expresó Francis Kiber Casillas, emprendedora de ocupación.

Entre su repertorio, Miriam Solís interpretó “Feria de amor”, “Adoro”, “No existen límites”, “Te extraño”, “Somos novios”, “Contigo aprendí”, “100 años”, “Esta tarde vi llover”, “Señor Amor”, “Por amor”, entre otras.

El concierto arrancó ovaciones y la admiración del público, que se mostró encantado de la combinación del mariachi Estrellas Juvenil Gorocica y de la intérprete.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA