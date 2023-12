Con una serie fotográfica sobre la importancia del jaguar para la Península ganó el yucateco Fernando Constantino Martínez Belmar el concurso The Nature Photographer of the Year 2023 (Fotógrafo de Naturaleza del Año), al que convoca Nature Talks, con sede en Holanda.

La decena de imágenes con las que compitió fue seleccionada en la categoría Portafolio. También se eligieron las mejores de Aves, Mamíferos, Otros Animales, Plantas y Hongos, Paisaje, Submarina, Arte de Naturaleza, Humano y Naturaleza, Blanco y Negro, Retratos Animales, Juventud y “De Lage landen (Tierras Bajas)”.

“Balam, the Endangered King of the Mayan Jungle (Balam, el rey de la selva maya en peligro de extinción)” es el nombre del trabajo con el cual Martínez Belmar obtuvo el Premio Fred Hazelhoff.

“La imagen del jaguar tomada desde arriba mientras el animal atraviesa la puerta de un edificio es visualmente muy potente y a la vez original”, escribió el periódico británico “The Guardian” al difundir la fotografía captada por el yucateco.

Fernando Martínez admite al Diario que es un reconocimiento significativo, por lo que está contento con la noticia. “Los concursos internacionales son un medio para dar a conocer estas historias y mi trabajo como fotógrafo; ganar un concurso como éste ayuda a que mi trabajo sea visto por mucha gente en todo el mundo”.

Sobre qué hace la diferencia en su propuesta que lo ha llevado a destacar en la fotografía, Martínez Belmar considera que es la idea de contar historias con imágenes distintas, que llamen más la atención, justamente para que las personas se involucren en el tema.

Recuerda que de tres a cuatro años estuvo trabajando para contar la historia del jaguar, en la que aborda su importancia para la Península y los problemas que afronta para sobrevivir. Todas las instantáneas fueron tomadas en Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

El yucateco subraya que su triunfo es para él motivo de mucho orgullo por poder mostrarle al mundo en lo que está trabajando y más por la conservación del medio ambiente. Claro está, le hace ver también que tiene capacidad de competir junto a los mejores fotógrafos del mundo.

Fernando se dedica a la fotografía de naturaleza desde hace 12 años, es biólogo de profesión y cuando descubrió el mundo de la fotografía comenzó a utilizarla por gusto y amor a la naturaleza y por necesidad de mostrar historias que reflejen una realidad ambiental en la que “se tienen que tomar acciones para solucionar la gran cantidad de problemas a los cuales nos enfrentamos”.— IRIS CEBALLOS ALVARADO