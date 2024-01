En el marco de la festividad de la Sagrada Familia, el obispo auxiliar de Yucatán monseñor Pedro Mena Díaz ofició ayer en la rectoría de la avenida Cupules una misa en la que resaltó el ejemplo de Jesús, María y José.

Ante decenas de fieles, el prelado, que celebró con el padre rector Ricardo Ordóñez López, dijo que los colores que distinguen a la Navidad (rojo, blanco y verde) son los mismos que distinguen a la Sagrada Familia.

Destacó el sí de María en respuesta al Ángel del Señor cuando se le apareció para decirle que sería la madre de Jesús.

“Quien iba a decir no era José. Él sí pensó decir que no, pensaba retirarse y eso nos lleva a una reflexión de lo que ha sucedido en muchas familias con esposos que dejan a sus mujeres e hijos. José estaba dispuesto a hacer eso. Iba a decir que no, pero el Ángel le dijo de qué se trataba, y entonces dijo sí”.

El obispo aclaró que en el Evangelio no hay ningún pasaje que consigne la respuesta de José, pero se entiende a partir de sus acciones.

“Fue un sí sostenido el día de su matrimonio, un sí al Ángel, un sí a Dios. Es un sí que María y José le dan a Dios y eso es muy importante”.

En otra parte de su homilía, el obispo afirmó que muchas veces los matrimonios, cuando se dan situaciones difíciles, se olvidan que se dijeron sí ante Dios.

“Ahora vemos que muchos jóvenes no quieren el sacramento del matrimonio porque ya no lo ven como algo de Dios, sino como un negocio (…) Por eso la Palabra del Señor nos dice cómo no ‘materializar’ el matrimonio y la familia”.

El obispo exhortó a los feligreses a pedirle a la Sagrada Familia ayuda para sostener el sí a Dios. “Si las familias sostienen su sí a Dios, muchos jóvenes no verán al matrimonio simplemente como una cosa de contratos y acuerdos a nivel humano, sino como un acuerdo con Dios”, manifestó.

Como parte de la fiesta patronal, hoy domingo habrá misa a las 10:30 de la mañana y a las 6 de la tarde, esta última presidida por el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega.— IVÁN CANUL EK