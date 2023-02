14 de febrero, Día de San Valentín. Los mejores regalos para hombres que puedes dar

El 14 de febrero, se celebra el Día del Amor y la Amistad, y aunque es una festividad que varios consideran producto de la mercadotecnia y el consumismo, otros más aprovechan esta fecha para demostrar de distintas formas el cariño y amor que se le tiene a la pareja y los amigos.

De acuerdo con lo que dicta la tradición anglosajona, en este día las parejas se intercambia regalos, sin embargo buscar los mejores regalos de San Valentín para hombres puede convertirse en una tarea algo complicada.

Regalos para hombres que puedes dar este 14 de febrero

Ya que cuando nos preguntamos ¿qué le puedo obsequiar a mi novio o esposo?, queremos elegir el regalo más original y especial y nada nos parece “suficiente” para demostrar nuestro amor.

Sin embargo, sabiendo la importancia de lo que representa que en una ocasión especial, como el Día de los Enamorados, tú puedas sorprender a tu pareja —o amigos hombres— aquí te tenemos una larga lista de ideas de regalos para hombres este 14 de febrero.

Con estas opciones, la falta de tiempo o dinero no serán pretextos para tener un bonito detalle que le recuerde el afecto que le tienes (o les tienes a tus amistades).

Sorprender a los hombres en San Valentín no es tan complicado como creemos

14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Regalos económicos para hombres

Un obsequio en el Día de San Valentin más que una idea consumista puede ser un símbolo de amor y amistad que uno puede tener con los hombres que forman parte importante de nuestras vidas.

Sin importar si se tiene poco presupuesto, siempre hay opciones bonitas y originales con la que uno puede sorprender a la pareja o amigos queridos.

Regalos económicos para hombres en el 14 de febrero

Lo que se requiere al momento de hacer un regalo especial es pensar en la persona que lo recibirá, pues de ese modo podremos inspirarnos para elegir un obsequió que represente el amor que le tenemos para dar. Algunas opciones:

Masaje: Este es un regalo “sencillo” pero muy romántico y/o seductor. Dependiendo de cómo lo apliques y lo que utilices esta experiencia puede resultar muy divertida, relajante y hasta erótica. Aunque de cualquier manera tu pareja seguro lo apreciará más que cualquier otro obsequio material.

Galletas o algún postre hecho por ti misma: Bien dicen el dicho que el amor entra por el estómago y sí, muchos hombres han afirmado que un rico postre o un delicioso platillo es algo que los enamora.

Si tienes tiempo de preparar algo o en el mejor de los casos hornear unas tiernas y deliciosas galletas en forma de corazón, no dudes en hacerlas, seguro sorprenderás a tu novio o incluso a tus amigos, algunos se asombraran con tu habilidad culinaria. Este Día del Amor y la Amistad sorprende a los hombres de tu vida con un bonito detalles

Botella de vino: Las bebidas alcohólicas son uno de los gustos que la mayoría de los hombres tienen, por ello, si deseas sorprender a tu pareja o amigos, con una botella de vino lo logarás.

Lo recomendable es elegir un vino tinto que acompañe una deliciosa cena; aunque también puedes optar por uno que se pueda disfrutar solo mientras tienen una amena plática.

Las cervezas artesanales son otra buena opción, ya que además de haber una gran variedad, es una oportunidad para probar distintos sabores.

Cena romántica: La comida es uno de los placeres que el sexo másculino disfruta, por lo tanto, sorprender a tu pareja o mejor amigo con una cena siempre será una excelente alternativa.

Debes saber que no tienes que preparar un platillo gourmet o ser una experta en la cocina, a veces su comida favorita resulta muy sencilla de hacer.

Eso si, trata de que tu preparación tenga un elemento especial; quizás un emplatado más elegante y detallado, o bien agrégale un toque romántico con corazón o pétalos de rosa ¡Usa tu imaginación! Bien dicen que el amor entra por el estómago

Desayuno romántico: Los expertos dicen que la comida más importante del día es el desayuno y que mejor manera de iniciar el 14 de febrero con un plato especial.

En la actualidad, hay distintas tiendas que se especializan en preparar y enviar desayunos, por lo que puedes elegir el paquete que mejor te convenga. Hay distintos precios y distintas opciones de menú.

Pero si tienes tiempo, tú puedes prepararle un desayuno romántico y llevárselo a la cama, o bien enviárselo mediante una aplicación. No olvides agregarle una bonita nota o tarjeta en la que le recuerdes cuánto lo quieres.

*Esta opción también aplica para amigos*.

Una manualidad: Hay quienes tienen la habilidad para hacer manualidades, por lo que si tú eres de esas personas, no dudes en hacerle una tarjeta, una carta o un álbum de fotos con sus momentos más especiales y emotivos.

Hay cientos de ideas de cómo hacer de forma original diseños con papel, cartulina y otros materiales, solo debes dejar salir tu lado más creativo.

*Esta opción también aplica para amigos*. Este Día de San Valentín deja salir tu creatividad

Una tarde juntos: Muchas veces, por las actividades de ambos, suelen tener poco tiempo de calidad para pasarlo juntos como pareja.

Este 14 de febrero puedes regalarle una tarde especial en la que aprovechen el tiempo, ir a una cafetería, realizar ejercicio juntos o simplemente dar un paseo, ya sea caminando o en bicicleta, por algún parque. Lo importante de esta idea es aprovechar el tiempo para platicar como hace tiempo no lo hacían; las muestras de afecto también están permitidas.

Cupones canjeables: Esta idea es muy recomendada para regalársela a un hombre ya que puede hacerlos válidos en cualquier momento. Además es una idea que les resulta divertida y novedosa.

Los cupones para toda ocasión pueden ir desde un abrazo, un beso, un masaje erótico, una plática seria hasta un noche libre con sus amigos o elegir la película o serie que verán juntos.

Las cosas por las que puede intercambiar sus cupones dependerán de ti, así que debes pensar muy bien las opciones a canjear, pero no olvides que deben ser cosas que le gusten a él (o ellos).

*Esta opción también aplica para amigos*. Los regalos para hombres en el Día del Amor y la Amistad los hay de varios precios

14 de febrero, Día de San Valentín. Regalos para hombres que siempre agradecen

Hay regalos que puedes darle a tu novio, esposo o algún amigo este 14 de febrero para que su Día del Amor y la Amistad sea especial y lo recuerden todo el año.

Lo mejor de estas ideas es que son fáciles de conseguir y siempre las agradecen más de lo que podrías pensar:

Calcetines. Básate en sus gustos y su estilo de vestir. Trata de que sean prendas que pueda usar en distintas ocasiones y no solo para el trabajo.

Un libro. Siempre es una buena opción, además hay muchos géneros por lo que hallarás uno para él o ellos.

Audífonos. Uno de los accesorios más populares en la actualidad. Al momento de comprarlos ten en cuenta sus actividades y en qué momento los usaría.

Una cartera o tarjetera. Nunca está de más renovar este accesorio que suele percudirse rápidamente.

Playera de su equipo favorito. La afición a un deporte siempre los motiva a querer lucir los colores de determinado club. La mayoría de los hombre tienen un gran amor a la "camiseta"

Un juego de mancuernillas y corbata. Son accesorios que muchas veces quisieran tener pero no se animan a comprar por distintas razones.

Pans o shorts para hacer ejercicio. Aunque no acudan al gimnasio todos los días o realicen actividad física diaria, siempre usan estás prendas.

Un accesorio en el que pueda colocar su celular, audifonos, llaves, reloj y cartera. Con esto les ahorras muchas pérdidas de tiempo.

Un par de tenis. Actualmente los tenis son un tipo de calzado que se ha puesto mucho de moda, podrías elegir uno que anhele tener o no se decida a comprar.

Un kit de cuidado personal para el rostro o cabello. Ahora cada vez son más los hombres que se aplican cremas o tratamientos para cuidar de su imagen. Hay regalos que los hombres siempre agradecerán recibir un Día de San Valentín

Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, regala tecnología

Los hombres en su mayoría son amantes de la tecnología y los aparatos de última generación, por lo que si cuentas con un buen presupuesto podrías sorprender a tu pareja —o amigos— con un útil y novedoso gadget. Algunas opciones perfectas son:

Audífonos inalámbricos.

Una smart-band.

Un smartwatch.

Un ebook.

Un videojuego.

Una webcam.

Un teclado o mouse inalámbrico.

Algún accesorio para su teléfono celular.

Este 14 de febrero regala un util gadget

El Día de San Valentín regala experiencias inolvidables

Dicen que “los caballeros no tienen memoria”, pero con seguridad te podemos decir que sí atesoran los momentos inolvidables que viven. Es por ello que como regalo para hombres el 14 de febrero se sugiere darles expriencias que les marquen el corazón y tenga siempre en la mente.

Entre las tantas ideas, las que te enlistamos pueden ser el regalo más especial que podrían recibir este Día del Amor y la Amistad:

Boletos para un concierto.

Boletos para un partido de fútbol, beisbol, lucha o el deporte de su preferencia.

Boletos para una obra de teatro.

Boletos para un show músical o la presentación de una banda que le guste y se presente en un pequeño recinto.

Boletos para una exposición de arte.

Boletos para un parque de diversiones.

Boletos de avión para un destino que desee conocer o quiera volver a visitar.

Realizar actividades extremas como lanzarse del paracaídas, la tirolesa o el bungee.

Lanzarse del paracaídas es una idea extrema, pero también muy romántica

Este 14 de febrero, fomenta en tu pareja o amigos la cultura y el deporte

Muchas veces subestimamos los gustos de nuestra pareja o amigos, consideramos que por ser hombres no disfrutan de una presentación de ballet o que el teatro musical les es aburrido.

Sin embargo, en San Valentín es una buena idea sorprender a los hombres que quieres con regalos que cultiven su mente y cuerpo.

Que mejor que aprovechar este Día del Amor y la Amistad para fomentar su amor al arte y su gusto por los deportes y una vida sana. Aquí algunas ideas de obsequios que seguro disfrutará.

Cultura:

Entradas para la ópera o el ballet.

Boletos para una obra musical.

Un libro de edición especial o conmemorativa.

La edición especial de su libro favorito.

Un libro de su autor favorito y que no tenga en su biblioteca personal.

Un libro que desee leer pero por una u otra circunstancia no ha podido.

Entradas para un evento cultural

Este 14 de febrero fomenta la cultura

Deportes:

Ropa deportiva.

Accesorios para realizar su deporte favorito o ir al gym.

Una mochila para transportar lo que requiere al realizar su actividad física.

Alimentos, suplementos o bebidas que le ayuden a rendir más al momento de ejercitarse (cerciórate de que sean las que consuma o recomiende un médico)

En San Valentín puedes sorprenderlo motivándolo a seguir con una vida fit

Regalos sentimentales que puedes hacerle a un hombre este San Valentín

Los obsequios que tienen un significado sentimental nunca fallan, ya que estos suelen expresar de la mejor manera todo el cariño y amor que se le tiene a la pareja o amigos.

En ocasiones olvidamos que los hombres son humanos y también tienen sentimientos, si bien no suelen ser muy expresivos, sí son capaces de guardar en los más profundo de su ser, esos regalos especiales y sentimentales que en un día especial recibieron.

Pero ¿qué obsequiarles? Ideas de regalos que puedes hacerle a un hombre este San Valentín

Una nueva primera cita: Por los nervios, muchos hombres no disfrutan su primera cita, es por ello que algunos incluso no quisieran ni recordarla. Entonces, por qué no darles la oportunidad de guardar un mejor recuerdo del día en que conocieron al “amor de su vida”.

Recordemos que en la actualidad, las mujeres pueden tener la iniciativa de invitar a salir a su pareja, sorprenderlo con alguna propuesta e incluso pagar la cuenta; que mejor momento para poner en practica todo eso que el Día del Amor y la Amistad.

Aunque también se puede tratar de repetir esa primera cita, solo que ahora tú te encargarás de cuidar cada detalle, así como también deberás esmerarte para que él se la pase bien.

Incluso con esta idea tendrás la oportunidad de “corregir” lo que consideras que no estuvo bien o pudo haber sido mejor de otro modo.

Una idea “cursi” que él no se anima a decir o hacer: Hay hombres que tienen anhelos de realizar algunas cosas que la sociedad considera como “cursis”, pero este 14 de febrero tú puedes proponérselo.

Un maratón de películas románticas con palomitas, botanas, dulces y sus bebidas favoritas es una opción que podría convertirse en la mejor forma de pasar un Día del Amor y la Amistad. No olvides colocar en tu lista de películas una clásica, una muy conmovedora y una reciente. Este 14 de febrero disfruta de un maratón de películas románticas

Una “cita con la belleza”: En la actualidad ya hay más hombres que cuidan de su imagen y acuden a una estética o spa, pero hay otros que se “resisten”. Por ello este San Valentín podrías darle una “cita” para arreglarle las uñas, aplicarle alguna mascarilla en el rostro, realizarle un tratamiento para el cabello o recortarle la barba.

Tu trato amable seguramente lo harán sentir muy especial y querido, además de que lucirá mejor tras su “sesión de belleza”.

Un paseo en globo: Es una idea muy romántica y que muchos hombres quisieran poder disfrutar siendo ellos los protagonistas del momento.

Si bien es una opción costosa, bien valdrá la pena, ya que tú también la disfrutarás y con seguridad será una experiencia única que vivirán juntos y recordarán para siempre. En el Día de los Enamorados sorprende a tu pareja con la idea más "cursi"

Un viaje al “pasado”: ¿Crees que es imposible regresar el tiempo? La realidad es que lo que muchos hombres añoran del pasado son algunos de sus recuerdos, y éstos pueden ser revividos.

Para “regresar al pasado” tienes dos opciones; la primera es recolectar todas las fotos y vídeos de aquellos días en los que tu pareja o amigos fueron felices y sus sonrisas los delataron.

La segunda alternativa es acudir a los lugares en los que vivieron momentos inolvidables, en algunos sitios podrías intentar que se vean como ellos los recuerdan. Es cuestión de que le prestes atención a los detalles.

Una carta de amor como en las películas y series: Con la llegada de la tecnología nos hemos olvidado de expresar nuestros sentimientos de “puño y letra”.

Esta 14 de febrero puede ser la excusa perfecta para olvidarte de los mensajes de texto a través de aplicaciones o redes sociales, y optar por decirle cuánto lo amas —o quieres a tus amigos— mediante una carta, así como en las películas y series en las que el actor se conmueve hasta las lágrimas con lo que lee.

Recuerda que no tienes que ser una gran escritora, pues lo único que necesitas es pensar bien lo que le quieres decir a tu pareja o amigos. Utiliza tu amor y cariño para inpirarte a redactar eso que sientes y que deseas que sepan.

Las palabras del corazón siempre logran ser las más valiosas y las que uno espera recibir. Una carta de amor siempre será un buen regalo para un hombre

Más regalos para hombres que puedes obsequiar este 14 de febrero, Día del amor y la Amistad

Conoce aquí algunos de los regalos de San Valentín para hombres que más ilusión les pueden dar. Recuerda que el regalo perfecto será el que tú le des con todo el cariño y amor que tienes para él (o ellos), y no tiene que ser costosísimo o muy insignificante.

El regalo del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, tiene que ser uno que represente lo extraordinario que es estar con la persona amada, por lo que bien podría ser un pequeño detalle, pero con una gran significado. El regalo ideal para un hombre es el que le das con mucho amor

Y si después de todas las opciones aún tienes duda de qué regalar a un hombre en San Valentín, para dejarle claro lo mucho que lo amas, aquí unas ideas:

Un reloj.

Joyería (pulsera, collar, anillos).

Un perfume.

Una playlist con las canciones que más le gustan.

Figuras de sus cómics o películas favoritas.

Un artículo de colección.

Clases para aprender un hobby que le interese.

Herramientas útiles para un hobby que le interese: cuchillos para cocinar, libros de idiomas, ropa o zapatos para bailar salsa, etc.

Juguetes sexuales para disfrutar juntos.

Una escapada romántica a un pueblo mágico.

Un picnic.

Un fin de semana en el campo o la playa.

Un objeto personalizado.

Un six de cervezas artesanales.

Una tabla de carnes y quesos.

Un kit para asar.

Ropa interior.

Una almohada.

Chocolates o sus dulces favoritos.

Una agenda.

Una camisa.

Un abrigo.

Una pantalón.

Algo para su vehículo.

Una fotografía.

Un vídeo.

Una suscripción a una revista o periódico, una app o un curso en línea.

Aún te queda duda de qué regalar este 14 de febrero

¿14 de febrero qué día cae?

No olvides que este 2023, el 14 de febrero, Día de San Valentín cae el martes, por lo que tienes todo el fin de semana y un día más (lunes) para preparar tu regalo especial.

Recuerda que la creatividad y el amor a tu pareja o amigos serán claves al momento de elegir el regalo ideal. Recuerda que este Día de San Valentín tú lo puedes hacer especial

