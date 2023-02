Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 12 de febrero de 2023

“Reconcíliate con tu hermano”

Frente a la ley se manifiestan fácilmente dos actitudes radicalmente distintas o distantes: de aferramiento a la materialidad total de cuanto la ley establece, y de omisión y casi desprecio de ésta. En las primitivas comunidades cristianas ocurrió algo parecido. Para resolver el problema que aquellas actitudes creaban se recurrió, como era lógico, a descubrir la actitud que había mantenido Jesús frente a la ley. Sus enseñanzas eran tan nuevas y radicales que daban la impresión de prescindir y hasta despreciar la ley. Piénsese en su actitud frente a la división de los alimentos en puros e impuros, las purificaciones… ¿qué pensaba Jesús de la ley?

Esa ley pudo minimizarse en casuística laboriosa, como hicieron los fariseos, cambiando y burlando así la ley misma. Esto era no comprender la ley. La ley, como expresión de la voluntad de Dios, debe ser aceptada en su totalidad. Solo quien la entienda así es más justo que aquellos “justos” de la época de Cristo, los escribas y los laicos piadosos (los fariseos): su justicia supera esa “justicia” de los escribas y fariseos.

Establecido el principio general vienen las ilustraciones concretas contenidas en las antítesis mencionadas hoy: aparece por seis veces la frase: “Han oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo...”. La frase preparaba al lector para una nueva interpretación.

Así pues, a través de un esquema de contraposición, Jesús definió la relación entre el evangelio y el modo como se interpretaba y vivía la ley del Antiguo Testamento, en concreto en torno a seis temas: el homicidio, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la ley del talión y el amor al prójimo. Hoy domingo solo escuchamos las primeras cuatro antítesis.

La ley permaneció intacta en su valor para Jesús hasta en el detalle más pequeño. Entonces, ¿cómo se justifica la polémica de Jesús marcada por ese contraste entre el “han oído que se dijo” y el “pero yo les digo”? Jesús condenó la actitud peligrosa del judaísmo que perjudicaba a los cristianos: la lectura literal y legalista de las disposiciones de la ley que llevaban a solo decir: yo no he matado, no he robado, no he cometido adulterio…

Sin embargo, los mandamientos solo son signos esenciales de una actitud interior total que debe implicar todas las elecciones cotidianas. No se es justo en algunos actos extremos y en algunas horas del día, sino que siempre se es totalmente consagrado al amor del prójimo respetándolo y ayudándolo. Así, la religión se transforma de un código de normas en una adhesión total de la conciencia y de la existencia. Como expresó Jesús: amar a Dios y al prójimo como a uno mismo (Mt 22, 27-40).