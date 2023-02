Ven apuros en la Iglesia; esto opina el nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Yucatán

El nuevo obispo auxiliar de Yucatán, monseñor Mario Medina Balam, reconoce que hay mexicanos, especialmente jóvenes, que deciden alejarse de la Iglesia por la creciente secularización de la sociedad, el mal comportamiento de algunos sacerdotes, la pandemia, el internet y las redes sociales y el avance de las religiones protestantes.

La secularización explicaría también, dice, la pérdida de interés de los jóvenes por entrar al Seminario, un fenómeno mundial que afecta igual al Estado.

Para hacer frente a esta situación, monseñor Medina Balam señala en entrevista con el Diario que los pastores de la Iglesia y las comunidades cristianas deberían preocuparse más por dar testimonio de su fe y “salir al encuentro del otro”.

Como informamos en esta misma página, el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, dio a conocer ayer el nombramiento de monseñor Medina como el segundo obispo auxiliar de la Arquidiócesis, cargo que también desempeña monseñor Pedro Mena Díaz.

El nuevo obispo, de 60 años y oriundo de Abalá, es uno de los diez hijos del matrimonio formado por los señores Gonzalo Medina Fuentes y Juana Evangelina Balam Domínguez (q.e.p.d.), campesinos de esa población. Ambos realizaron grandes esfuerzos para sufragar los gastos de su hijo Mario como estudiante del Seminario y también de su otro hijo Martín. Éste se ordenó sacerdote igualmente y trabaja en una parroquia de Tapachula, a donde llegó acompañando a monseñor Luis Miguel Cantón Marín cuando fue nombrado obispo de ese lugar en 1984.

Hasta su nombramiento, monseñor Medina fungía como profesor y directivo de la Universidad Pontificia de México (UPM), donde estudió dos licenciaturas: Teología Moral y Derecho Canónigo. También realizó dos doctorados, uno en Derecho Canónigo, en Saint Paul University en Ottawa, Canadá, y otra en Teología y Derecho Eclesiástico en la UPM.

Además del español, habla inglés, italiano y maya, y entiende francés y latín. El maya lo aprendió en casa de sus padres y lo perfeccionó cuando trabajó como sacerdote en Valladolid.

En la rueda de prensa reconoció que, al conocer la noticia de su nombramiento, sufrió varias noches de insomnio y aceptó el puesto con “temor y temblor”.

¿Sabe usted a qué Iglesia está llegando?, pregunta el Diario.

“La conozco porque nací y viví aquí y, aunque he estado sirviendo 30 años en la Universidad Pontificia no he descuidado las relaciones con mi familia, con el presbiterio y con las comunidades y cada Semana Santa vengo a celebrar misa, de tal manera que no me es ajena esta tierra”, responde.