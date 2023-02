Nuevo sencillo de Alexis Siles refleja una etapa de vida

A más de una semana de que Alexis Siles lanzó el sencillo “Realidad” el videoclip del tema ya está disponible en la plataforma de YouTube.

“Me siento bien, feliz de que la gente esté apoyando la canción”, dice el cantautor, quien con este tema incursiona en el pop, pues sus anteriores sencillos se enfocaron al género urbano.

“Es una canción muy diferente a todo lo que he hecho últimamente, más pop, un género del que me alejé un poco para incursionar en lo urbano, pero definitivamente, el pop, es lo mio, y me gusta mucho”, dice el músico en entrevista con el Diario.

El vídeo de la canción “Realidad”, informa, se grabó en Honduras, durante una visita que el cantante hizo a ese país como invitado del Teletón 2022.

El tema, al igual que sus anteriores composiciones, aborda una etapa de su vida. En este caso, habla de cómo las metas o los proyectos que uno se plantea se pueden volver realidad. En su caso, explica, siempre ha tratado de cumplir todos sus sueños y metas.

“He cumplido ciertas metas, no puedo decir que he cumplido todos mis sueños, pues uno de mis grandes proyectos es vivir al 100 por ciento de la música”.

Alexis, quien estudió Ingeniería, asegura que desde los 11 o 12 años ya se dedicaba a la música.

“No lo veía como un pasatiempo, sino como algo que me ayudaría a crecer como persona”, asegura el joven, quien cursó dos años de música en la escuela de Bellas Artes de su natal Veracruz, y posteriormente comenzó a llevar al cabo proyectos como músico.

“Desde que comencé he sido cantautor. Lo he hecho desde siempre. También he tenido coautorías, pero siempre trato de que en todas las canciones haya algo sobre mí y mi identidad musical”.

El tema, dice, podría ser parte de un EP, pero eso es algo que está analizando, y mientras eso sucede se concentra en hacer canciones que conecten con la gente. De hecho, asegura que 2023 será el año en que más componga canciones.

“Me propuse que este será el año que presente más canciones, porque en los anteriores, por cuestión de promoción y difusión, solo presentaba dos o tres sencillos al año, pero este año quiero lanzar, por lo menos, cinco sencillos”, dice el cantautor, quien en redes sociales está como Alexis Siles

Sus inicios

Alexis toca la guitarra desde los 12 años, a los 14 comenzó a componer, ya que no quería cantar solo temas de otros artistas, sino que sintió el deseo de escribir y cantar algo propio..— IVÁN CANUL EK