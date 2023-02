Carolina Herrera y Custo Barcelona se rinden ante él

NUEVA YORK (EFE).— Carolina Herrera presentó ayer en la Semana de la Moda de Nueva York una colección de otoño-invierno inspirada en la emperatriz Sisi de Austria (1837-1898) y caracterizada por las prendas joya, siluetas femeninas y colores de las piedras preciosas.

La casa fundada por la diseñadora venezolana, que cedió las riendas creativas hace unos años a Wes Gordon, volvió a recrear un salón aristocrático en el Hotel Plaza y desplegó medio centenar de conjuntos en los que predominaron los vestidos para todo tipo de ocasiones.

Entre sus propuestas, para el día se destacaron varios minivestidos, como uno de tweed blanco en manga corta recubierto de joyas plateadas y verdes en el pecho, el cuello y la cintura, y otro de color rosa fucsia en manga larga y líneas de pedrería bordadas en el mismo color.

Para las galas de noche, Gordon invitó a la mujer a lucirse con vestidos de cuerpo entallado y falda voluminosa, como uno en seda lila con volante y escote de tul negro, pero también túnicas ajustadas lisas en satén de color lima y fresa, con capas hasta el codo.

Bolsos y zapatos

Manteniendo el maquillaje y el peinado simples y apostando por el tacón de aguja y los bolsos pequeños en todo momento, la casa de modas dio espacio a la fantasía en algunos conjuntos con pompones enormes formados por volantes de tul en blanco y negro o amarillo canario.

También mostró opciones más informales que han estado presentes en las más recientes colecciones: no faltó la emblemática combinación de blusa blanca y pantalón ajustado, y los estampados de flores o de raya marinera ancha.

Gordon, recibido con aplausos al final de la presentación, contó con Herrera en primera fila acaparando todas las miradas entre famosas e influencers y sobre la pasarela desplegó a modelos con diversidad de razas y tallas, algo cada vez más acostumbrado en el sector de la moda.

Según indicó el diseñador en una nota, la colección bebe de la “dicotomía de disciplina y majestuosidad” de la emperatriz Sisi y recupera su “opulencia extrema” en cuanto a artesanía, que considera que no está reñida con “la comodidad y modernidad”. Esa intención se reflejó, especialmente, en piezas innovadoras y urbanas, como un vestido, una chaqueta corta tipo plumas y una capa, todo en lúrex dorado.

Por su parte, Custo Barcelona presentó una nueva colección definida por lo experimental, en la que mezcló volumen, brillo y color para dar “emoción” a la temporada otoño-invierno.

Los abrigos tipo plumas, en su versión corta y más voluminosa, fueron la opción predominante para combatir el frío y se elaboraron con acabados muy animados, como azul metalizado, blanco brillante y estampado de leopardo en amarillo.

La estrella

No obstante, el vestido volvió a ser la prenda estrella: en tamaño “mini” se vio ajustado y corto o más suelto y con movimiento; estampado con colores joya como el turquesa y en tono iridiscente, y casi siempre con sugerentes aberturas que dejaban la piel al descubierto.

También destacaron las faldas “mini”, con volantes o tablas; los conjuntos de pantalón ajustado y “top” a juego en colores joya, y los vestidos largos con adornos de espejo, todo ello combinado siempre con botas de media caña y tacón de aguja, igualmente de colores.

El director creativo de la casa, Custo Dalmau, llamó a la propuesta “Welcome to the Other Side” y explicó a EFE que ha seguido apostando por esa creatividad que es el motor de sus piezas desde hace 42 años y de la que no prescinde ni para la temporada de frío.

“‘Bienvenidos al otro lado’ (se refiere al) lado emocional de la ropa. La ropa tiene una funcionalidad que mantenemos, pero le damos el plus de la emoción y tratamos de crear un lenguaje avanzado de moda emocional”, agregó el diseñador entre bastidores.

Dalmau reconoció que los tres últimos años, a raíz de la pandemia, han sido “duros para la moda, pero ahora ya se está superando mentalmente, la gente quiere pasar página” y vuelve a estar “programada” para vestir por encima de la funcionalidad y la comodidad.

Recién llegado de ver las propuestas para hombre en París, opinó que “la moda en este momento está plana, hace falta creatividad y sobre todo falta color”, por lo que su firma está lista para despegar e impulsar el retorno a lo arriesgado.

La presentación, que se enmarca en los desfiles de la Federación de Diseñadores de Latinoamérica, tuvo lugar en un “loft” en el barrio de Chelsea, con el perfil de Manhattan tras las ventanas, y contó en primera fila con la presencia de Agatha Ruiz de la Prada.