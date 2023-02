Margarita Diaz Rubio: Un perro chico, pero la compañía más grande

Respecto a los perros, nadie que no haya convivido con ellos conocerá nunca, a fondo, hasta dónde llegan las palabras generosidad, compañía y lealtad (Arturo Pérez-Reverte)

Cochi es terapéutico para la que esto escribe y está convencida de que el apego que tenemos entre los dos es debido a que con la mirada nos entendemos.

Y lo más sorprendente es que le hablo y... ¡me entiende! Lo increíble es que, si estoy triste por alguna circunstancia, Cochi, mi mascota, se me queda mirando y me lame los pies y las manos. Y me sigue con la cola entre las patas como diciendo: “Te comprendo y acá estoy para ti”.

Y, díganme una cosa, ¿un animal de este tipo es posible que pueda reemplazar el afecto humano? Mi contestación es que no, pero Cochi me apoya en los momentos negativos y, cuando acaricio su suave pelaje en los instantes de ansiedad y siento su cuerpo, esa sensación negativa desaparece por completo.

Y otra cosa: Cochi, con su alegría, me ayuda a relacionarme con otras personas, algo que para mí es muy importante. Y ustedes se preguntarán qué raza de perro tengo: pues es pequeño y tiene doce años y es casero, un Shih Tzu.

Presidenta del Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán.