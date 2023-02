Yeny CanchÃ© Canul: Oportunidad para cambiar la forma de ver la vida

Los desastres naturales, enfermedades, guerras y todos los acontecimientos difíciles y duros que suceden alrededor del mundo nos deben hacer reflexionar que jamás sabremos lo que nos depara el día a día.

Necesitamos actuar, pensar, hablar y sentir como si hoy fuera el último día de nuestras vidas sobre esta tierra, ya que al pensar así sabremos amar intensamente, hablar palabras de vida y de bendición a nosotros mismos y a los otros, pensar positivamente alejando lo vano, triste o negativo, y saber actuar correctamente.

Digo esto último porque muchas veces actuamos como si tuviéramos comprada la vida, lo que lastima a muchas personas, ya sea a los integrantes de la familia, como padres y hermanos; amigos, compañeros y jefes del trabajo, vecinos, el esposo o la esposa y a Dios.

Sería bueno hacernos la siguiente pregunta: si supiéramos que hoy fuese nuestro último día de vida, ¿cómo actuaríamos? Sin duda creo que disfrutaríamos más la vida, valoraríamos más a las personas, amaríamos más, buscaríamos más a Dios, pasaríamos más tiempo con las personas que amamos y nos aman, pediríamos perdón a aquéllos que lastimamos...

Estoy segura que haríamos todo lo mejor posible ese último de vida; sin embargo, ninguno de nosotros podrá saber cuándo ocurrirá eso, por esta razón es que necesitamos vivir cada día como si fuera el último.

No esperemos que los demás cambien, empecemos por nosotros: seamos bondadosos, no lastimemos a nadie, desechemos envidias y odios, jamás maldigamos a nadie, no hablemos mal de las personas, respetemos a todos, seamos diligentes, ayudemos a los demás, llenemos del amor de Dios para poder amar como Él hace. Empecemos hoy con estos cambios, esforcémonos y veremos la vida de otra manera.

Fundadora de Sublime Amor.