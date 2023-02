Dedican serenata a la Candelaria en vísperas de su día

Hoy es un día especial porque la Iglesia Católica celebra en la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria la presentación de Jesús en el templo después de 40 días de nacido. Por tradición popular, los que encontraron la figura del Niño en la rosca de reyes deberán invitar a los tamales.

En la rectoría dedicada a la Virgen de la Candelaria (ubicada en la esquina de las calles 64 y 67 del Centro), la fiesta es celebrada con el siguiente programa:

Ayer, en la víspera, hubo serenata a la advocación mariana a las 8 de la noche.

Para hoy a las 5 a.m. se dispuso la apertura del templo; a las 6 a.m., las “Mañanitas” a la Virgen; a las 6:30 a.m., procesión de traslado de la venerada imagen a la explanada interior de la iglesia, donde se oficiarán misas a las 7, 8, 9, 10 y 11 a.m. (celebración solemne) y, al mediodía, procesión por las calles aledañas. En la jornada habrá kermés.

A las 2 p.m. se celebrará una misa y a las 5 p.m. se rezará el último día del docenario a la Virgen.

Las misas continuarán a las 6 y 7 p.m. A las 8 p.m. se efectuará la procesión de traslado y a las 8:30 p.m. se oficiará la última misa.

Este día es costumbre llevar a los menores al templo, al igual que imágenes del Niño Dios, velas y agua para ser bendecidos.

En la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de la colonia Nueva Pacabtún, a las 7 a.m. se cantarán las “Mañanitas”. Las misas están programadas para las 8 a.m. y 7 p.m. (misa patronal) y a las 8 habrá procesión con la sagrada imagen.

A las 5 comenzará la tardeada con venta de antojitos. La capilla se ubica en la calle 7 entre 50 y 52.

El padre Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, explicó el significado de la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria:

“El Día de la Candelaria hace referencia al fuego, a la luz, que es Jesús; la Virgen es Nuestra Señora de la Luz porque ha traído al mundo a la luz de las naciones, a Jesucristo”.

Formalmente, esta fiesta es llamada la presentación del Señor, se refiere al pasaje bíblico en que María y José presentan a Jesús en el templo a los 40 días de nacido.

Hoy también se conmemora la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, representada por Simón y Ana, ancianos fieles que estaban en el templo el día de la presentación del niño.

“A todos los religiosos y religiosas, sacerdotes, monjes, monjas, hermanos y frailes los tenemos presentes en este día”, indicó.

Además, en la cultura popular está la costumbre de reunirse en familia para compartir los tamales. “Quien ha encontrado al Niño Dios en la rosca de reyes es el padrino e invita los tamales, aunque antes se realizaba una fiesta”, agregó.

El padre subrayó que este momento debe ser un espacio “de convivencia, de fraternidad, de compartir los valores y estar en familia”.

También pidió a la comunidad no bajar la guardia. “La pandemia aún no termina, es importante estar muy cuidadosos, si alguien tiene algún síntoma relacionado con el Covid o con alguna enfermedad respiratoria, debe aislarse”.— CLAUDIA SIERRA MEDINA